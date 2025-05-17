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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Прямые переговоры. Стало известно, какие условия выдвинула делегация России

Накануне в Стамбуле прошла встреча делегаций России и Украины. Переговоры, как и встреча в формате Турция — Украина — США, состоялись во дворце Долмабахче. Мировые СМИ продолжают подводить промежуточные итоги первого раунда.

пресс-службы МИД Турции
Фото пресс-службы МИД Турции. Делегация России

Стало известно, что Россия выдвинула на переговорах пять условий. Об этом сообщает издание Clash Report.

Среди них — нейтральный статус Украины без иностранных войск, отказ от репараций, защита прав русскоязычных граждан, признание Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей частью РФ, а также полный вывод украинских войск с этих территорий как условие прекращения огня.

пресс-службы МИД Турции
Фото пресс-службы МИД Турции. Делегация Украины

Газета Bild сообщает, что Киев считает требование Москвы попыткой срыва переговоров. По мнению украинцев, российские условия являются «нереалистичными».

Переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик после требования Москвы о выводе войск с территорий четырех новых регионов, утверждает CNN.

Как сообщил телеканалу высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с ходом переговоров, это условие было озвучено в рамках обсуждения возможного прекращения огня. Однако, когда диалог оказался под угрозой срыва, турецкая сторона предложила сосредоточиться на обмене военнопленными, включая три категории — детей, гражданских лиц и военных.

Несмотря на разногласия, атмосфера переговоров, по оценке источника, оказалась «более конструктивной, чем ожидалось». Стороны избегали взаимных обвинений и демонстрировали готовность к диалогу.

Чиновник также отметил разницу в поведении делегаций. Российская команда выглядела более уверенной и реже запрашивала консультации, тогда как украинская сторона чаще согласовывала позиции.

«Фактически, стороны приехали обсуждать разные вопросы, но сам их приезд в Стамбул говорит о том, что они ищут пути к разрешению конфликта», — пояснил собеседник CNN.

Также выяснилось, что киберкомандование США приостанавливало операции против России в рамках переговоров, это продлилось один день. Об этом сказал глава подкомитета по кибербезопасности Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Дон Бэкон.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сделал несколько заявлений по итогам переговоров в Стамбуле:

  • Российская сторона в целом удовлетворена результатом переговоров.
  • Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по формуле 1 тысяча на 1 тысячу.
  • Россия и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях, после этого переговоры продолжатся.
  • Киев запросил встречу глав государств, Россия приняла это к сведению.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329408/
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