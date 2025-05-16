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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Прямые переговоры. Встреча делегаций России и Украины началась в Стамбуле

Встреча делегаций России и Украины началась в Стамбуле. Переговоры, как и встреча в формате Турция — Украина — США, завершившаяся после часа работы, проходят во дворце Долмабахче.

До переговоров с российской стороны представители Украины встретились с американской делегацией, в которую вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Кит Келлог и посол Соединенных Штатов в Турции Том Баррак.

Сегодня утром в Стамбуле также прошла встреча украинской стороны с советниками по нацбезопасности Франции, Германии, Великобритании и спецпосланником Белого дома Китом Келлогом.

МИД Турции
Фото МИД Турции. Встреча делегаций России и Украины началась в Стамбуле

Россия выступила против присутствия представителей США и Турции на прямых переговорах с Украиной. Известно, что после приветствия они покинут зал.

Директор отдела политического планирования Госдепа Соединенных Штатов Майкл Энтон до начала российско-украинских переговоров провел отдельную встречу с главой российской делегации Владимиром Мединским.

Украина намерена обсудить прекращение огня и возможную встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишут украинские паблики со ссылкой на свои источники в Киеве. А по данным Reuters, приоритетом для обсуждения на этих переговорах будет вопрос прекращения огня.

Перед началом этой важной встречи министр обороны Украины Рустем Умеров написал в своих соцсетях, что «мы готовы к полному прекращению огня и переговорам на самом высоком уровне». «Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру. Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям», — сказал он.

По словам Умерова, мир возможен, если РФ согласится на 30-дневное прекращение огня, а также вернет украинских детей и проведет обмен военнопленными.

В Киеве сегодня ранее сообщили, что Украина получила тела своих 909 погибших военных.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329347/
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