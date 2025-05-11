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Власть

Чтобы упорядочить ситуацию с электросамокатами: депутат разработал законопроект

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев разработал законопроект, который, по его словам, может навести порядок с электроскутерами, мопедами и другими средствами индивидуальной мобильности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно документу, предлагается обязательная регистрация всех скутеров и СИМ, если их скорость выше 50 километров в час, объем двигателя от 50 кубических сантиметров или мощность от 4 киловатт.

«Вводится новая категория водительских прав АМ — для управления мопедами, скутерами и легкими электроскутерами с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров или мощностью до 4 киловатт. Получить такие права можно с 14 лет», — отметил нардеп.

Он также сказал, что права категории А1 на управление легкими мотоциклами можно выдавать с 16 лет. На управление полноценным мотоциклом — права категории А — с 18 лет.

«И еще одно важное изменение: убираю старую нелепость, когда тех, кто едет на скутерах и электроскутерах, считали пешеходами. Если средство быстрое и мощное, это транспорт, и правила должны быть понятными», — добавил Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328603/
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