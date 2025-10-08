Электросамокаты в Бишкеке: травмы, скорость и будет ли запрет

Фото 24.kg. Использующих электросамокаты в Бишкеке все больше

Средства индивидуальной мобильности — электросамокаты, скутеры и электровелосипеды — прочно вошли в жизнь бишкекчан. Даже тех, кто на них не передвигается. Быстрая мобильная поездка одного человека порой превращается в стресс для нескольких пешеходов или автолюбителей.

Статистика неутешительная. Только по данным Клинической больницы скорой медицинской помощи, ежедневно к ним попадают двое-трое пострадавших от наезда самокатчиков. Травмы самые разные — от ушибов до черепно-мозговых и перелома позвоночника. Среди пострадавших и сами любители езды на электротранспорте.

Неутешительная статистика травм

По словам заместителя главного врача Клинической больницы скорой медицинской помощи Илимбека Манапова, в теплое время года число пострадавших от наездов самокатчиков стабильно увеличивается.

С мая по сентябрь только это медучреждение приняло 171 человека с различными увечьями, связанными с электросамокатами.

В итоге 21 пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами, а 150 получили медицинскую помощь без госпитализации. В основном травмы ног и рук при наезде или головы — при падении.Чаще всего это люди до 35 лет.

Пенсионеры также нередко становятся жертвами любителей двухколесного транспорта. В силу своего возраста они не могут вовремя увернуться или отскочить от приближающейся угрозы.

Самокат отправил на больничный

Индира Хамитова шла с работы по тротуару, увидев свой автобус, резко повернула в сторону остановки, не обратив внимания на движущегося на большой скорости по велодорожке самокатчика. Столкновения избежать не удалось.

По словам женщины, парень остановился, начал извиняться и предложил сопроводить пострадавшую в травмпункт. Но, находясь в шоковом состоянии, Индира не сразу поняла, что есть повреждения.

Только дома она заметила, как рука начала распухать и сильно болеть. Пришлось ехать в больницу, где врачи диагностировали перелом пальца. Наложили гипс и отправили на больничный. Гипс давно сняли, но последствия травмы сказываются — пальцы плохо сгибаются.

Причины столкновений — инфраструктура и скорость

Близкая к остановке общественного транспорта велодорожка является самой частой причиной столкновений пешеходов с самокатчиками и другими средствами передвижения из-за плохой видимости. Пешеходам надо останавливаться и выглядывать, прежде чем пересечь выделенную для СИМ полосу и выйти на проезжую часть к автобусу, а пользователям двухколесного транспорта — максимально снижать скорость, что они делают не всегда.

Что касается скорости, согласно постановлению кабмина «Об утверждении Порядка регулировании деятельности юридических и физических лиц, связанной с эксплуатацией (услуги по предоставлению в прокат, аренду и так далее) средств индивидуальной мобильности» от 7 апреля 2025 года № 183, самокатам необходимо иметь встроенный ограничитель скорости до 25 километров в час.

Но, по мнению специалистов, это достаточно высокая скорость, при которой и происходят аварийные ситуации. К тому же арендодатели СИМ устанавливают поминутную тарификацию, поэтому пользователь двухколесного транспортного средства, пытаясь сэкономить, набирает максимальную скорость.

Ездить по правилам — дорогое удовольствие

По словам пользователя услуги аренды самокатов бишкекчанина Андрея Скорнякова, средняя поездка обходится от 80 до 100 сомов. Все зависит от расстояния и времени пути. Он старается не нарушать правила и уважать всех.

«Если ехать по правилам и спешиваться на перекрестках, соблюдать дистанцию и скоростной режим, выходит дороже за счет потраченного времени. Но это бережет нервы и здоровье как свое, так и чужое. По обочине дороги ехать получается быстрее, но это небезопасно, и лично мне для этого не хватает зеркала заднего вида», — рассказывает Андрей.

Правила есть, но их не соблюдают

Фото 24.kg. Оставленные на тротуарах электросамокаты мешают пешеходам

Согласно вышеупомянутому постановлению № 183, при регистрации пользователя в мобильном приложении он должен ознакомиться с техникой безопасности езды на электросамокате. Операторы услуги должны регулярно дезинфицировать СИМ.

За оставление средства индивидуальной мобильности на территории общего пользования более трех часов исполнительные органы местного самоуправления вправе переместить его в специальное место хранения. Владельцам их возвращают за отдельную плату.

Правила написаны для комфортного передвижения бишкекчан по городу, но соблюдаются ли они?

Кроме того, жители столицы периодически требуют полного запрета электросамокатов. Городские власти пока на такой кардинальный шаг не решаются и пытаются урегулировать только отдельные моменты, связанные с электросамокатами.

Так, в мэрии заявили, что разработали и внесли на рассмотрение городского кенеша проект постановления «Об утверждении Порядка предоставления и использования муниципальной территории для размещения СИМ в Бишкеке».

Фото 24.kg. Под стоянки электросамокатов хотят отвести особые зоны, но непонятно, когда это произойдет

Как рассказали в муниципалитете, операторы услуг аренды также принимают меры, чтобы люди не оставляли самокаты на проезжей части и тротуарах. Стоит напомнить и о культуре пользователей, потому как именно они принимают решение о месте размещения двухколесного транспорта, отметили в мэрии.

Душанбе без самокатов

Кстати, на днях в столице Таджикистана запретили передвижение по автомобильным дорогам и пешеходным зонам на самокатах и скутерах. Ограничения будут действовать до 2030 года, пока не создадут необходимую инфраструктуру.

По данным пресс-службы МВД страны, запрет направлен на снижение ДТП и предотвращение помех движению транспортных средств и пешеходов.

Исключение составляют специально отведенные места, следует из постановления Собрания народных депутатов Душанбе, сообщает медиасайт «Азия-Плюс».