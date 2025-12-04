Регистрация и страховка. Новые правила для электросамокатов вводят в Казахстане

Новые правила для электросамокатов вводят в Казахстане. Теперь электрические самокаты включат в число транспортных средств, для управления которыми необходимы обязательное страхование гражданско-правовой ответственности и регистрационный номер. Решение, прописанное в новом законопроекте, принял во втором чтении мажилис.

Отмечается, что без исполнения перечисленных требований использование электросамокатов будет незаконным.

«Мы внесли ряд поправок, они в основном касаются обязанности шеринговых компаний... Сейчас будет регламентация их деятельности, им предпишут регистрировать электросамокаты. Мы разработаем образец номера, это будет не государственный, а регистрационный номер. Это будет номер читаемый, опознаваемый, у каждой фирмы свой. Они будут вести учет, чтобы, если совершено какое-то правонарушение — ДТП или наезд, — по этому номеру сказали, кто в это время управлял самокатом», — прокомментировал решение заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха.

Вводится и административная ответственность — за допуск к управлению на проезжей части дороги электрическими самокатами лиц, не имеющих либо лишенных права управления транспортными средствами.