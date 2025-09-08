В Бишкеке почти 6 тысяч человек подписали петицию о запрете электросамокатов

В Кыргызстане вновь запустили онлайн-петицию с требованием полностью запретить использование прокатных электросамокатов в Бишкеке. Документ уже собрал почти 6 тысяч подписей.

Автор инициативы обратился к мэрии, депутатам городского кенеша, МВД, ГУОБДД и ГКНБ с официальным требованием ликвидировать все точки аренды и убрать самокаты с улиц столицы.

Читайте по теме Как в Бишкеке регулируют электросамокаты: правила, штрафы и безопасность

Поводом для петиции стал трагический случай: по словам заявителя, его мать сбил водитель электросамоката, в результате чего женщина получила перелом ключицы и сотрясение мозга. Сейчас ее ждут операция и длительное лечение.

В обращении отмечается, что подобные происшествия происходят регулярно — страдают дети, пожилые люди и водители автомобилей. Авторы указывают на отсутствие правил и контроля, инфраструктуры для безопасного использования самокатов и нарастающие угрозы для пешеходов.

Подписанты требуют: