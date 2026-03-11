16:57
Депутат предлагает снизить скорость электросамокатов до 15-20 километров в час

Допустимую скорость для электросамокатов необходимо снизить как минимум до 15-20 километров в час. С таким предложением на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Дастанбек Джумабеков.

По информации МВД, на сегодня разрешенная скорость электросамокатов составляет 25 километров в час.

По словам нардепа, это слишком высокий показатель. В качестве примера он привел опыт Южной Кореи, где установлено ограничение в 15 километров в час.

Особенно страдают дети, их сбивают и делают инвалидами. Жители города не будут против такого ограничения, они только обрадуются. 

Дастанбек Джумабеков

Он добавил, что для реализации этой идеи уже существует готовый механизм. Речь идет о техническом ограничении: еще на этапе импорта в программное обеспечение самокатов можно вносить настройки, которые физически не позволят устройству разогнаться выше установленного лимита.

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов согласился с данной инициативой и пообещал рассмотреть этот вопрос.

В Бишкеке в теплое время года число пострадавших от наездов самокатчиков стабильно увеличивается.
