В Бишкеке нарушителей на электросамокатах могут блокировать в приложениях

С началом сезона электросамокатов в Бишкеке пользователей могут начать временно и даже полностью блокировать в приложениях кикшеринга за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы по итогам совещания с операторами сервисов аренды СИМ, подчеркнув необходимость ужесточения контроля и введения реальных санкций для нарушителей.

Совещание прошло под председательством руководителя аппарата Илияса Колопова с представителями кикшеринговых компаний, предоставляющих услуги краткосрочной аренды электросамокатов на территории города.

Обсуждены вопросы необходимости приведения деятельности операторов в соответствие с действующим законодательством и Правилами дорожного движения, а также обеспечения порядка использования электросамокатов в городской среде.

Представителям кикшеринговых компаний рекомендовано усилить контроль за пользователями сервисов, включая применение санкций к гражданам, нарушающим ПДД при аренде электросамокатов.

Особо подчеркнута необходимость внедрения действенных механизмов ответственности, вплоть до временного или полного ограничения доступа к сервису аренды электросамокатов через мобильное приложение для пользователей, допускающих нарушения.

Мэрия Бишкека напоминает жителям и гостям столицы о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности и призывает ответственно относиться к вопросам дорожной безопасности, способствуя формированию культуры взаимного уважения и правопорядка в городской среде.