18:12
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке нарушителей на электросамокатах могут блокировать в приложениях

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

С началом сезона электросамокатов в Бишкеке пользователей могут начать временно и даже полностью блокировать в приложениях кикшеринга за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы по итогам совещания с операторами сервисов аренды СИМ, подчеркнув необходимость ужесточения контроля и введения реальных санкций для нарушителей.

Совещание прошло под председательством руководителя аппарата Илияса Колопова с представителями кикшеринговых компаний, предоставляющих услуги краткосрочной аренды электросамокатов на территории города.

Обсуждены вопросы необходимости приведения деятельности операторов в соответствие с действующим законодательством и Правилами дорожного движения, а также обеспечения порядка использования электросамокатов в городской среде.

Представителям кикшеринговых компаний рекомендовано усилить контроль за пользователями сервисов, включая применение санкций к гражданам, нарушающим ПДД при аренде электросамокатов.

Особо подчеркнута необходимость внедрения действенных механизмов ответственности, вплоть до временного или полного ограничения доступа к сервису аренды электросамокатов через мобильное приложение для пользователей, допускающих нарушения.

Мэрия Бишкека напоминает жителям и гостям столицы о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности и призывает ответственно относиться к вопросам дорожной безопасности, способствуя формированию культуры взаимного уважения и правопорядка в городской среде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363739/
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
Регистрация и страховка. Новые правила для электросамокатов вводят в Казахстане
Электросамокаты в Бишкеке: травмы, скорость и будет ли запрет
В Бишкеке определят зоны, где можно будет оставлять электросамокаты
В Бишкеке почти 6 тысяч человек подписали петицию о запрете электросамокатов
Мы за диалог, а не за запрет самокатов: интервью с директором прокатной компании
Запрет прокатных самокатов в Бишкеке. Что вы об этом думаете? Опрос 24.kg
В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права
Новые правила для электросамокатов. Дастан Бекешев рассказал о деталях
Чтобы упорядочить ситуацию с электросамокатами: депутат разработал законопроект
Кабмин вводит правила для арендодателей электросамокатов и других СИМ
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
Сколько воды было в&nbsp;Токтогульском водохранилище на&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;разные годы Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
Бизнес
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
26 февраля, четверг
18:04
Всего 0,6 секунды. В Китае разработали технологию мгновенной 3D-печати Всего 0,6 секунды. В Китае разработали технологию мгнов...
18:03
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
17:39
В жилмассиве «Ак-Орго» Бишкека снесли точку общепита. Работала незаконно
17:36
В Бишкеке нарушителей на электросамокатах могут блокировать в приложениях
17:13
В Бишкеке задержан водитель. За взятку хотел вернуть авто с подложными номерами