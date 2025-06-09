Запрет прокатных самокатов в Бишкеке. Что вы об этом думаете? Опрос 24.kg

Милиция предложила мэрии Бишкека полностью запретить прокатные электросамокаты на улицах столицы. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, поводом для такого радикального шага стал резкий рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов и скутеров.

По официальным данным МВД, только за первые пять месяцев 2025 года в городе произошло 186 ДТП с участием водителей самокатов и скутеров — почти в два раза больше, чем за весь 2024-й.

Причем в каждом случае речь не только об ущербе имуществу, но и о пострадавших людях, включая пешеходов.

В ведомстве подчеркивают, что прокатные сервисы не обеспечивают должного уровня безопасности, не следят за техническим состоянием транспорта, а городская инфраструктура просто не приспособлена для такого интенсивного потока двухколесных участников движения. «Катаются кто как хочет. Правил нет. Ответственности никакой», — отмечают в МВД.

В связи с этим министерство предлагает не только полный запрет проката, но и более широкие изменения:

ввести отдельную категорию водительских прав для управления мопедами и электросамокатами;

обязать владельцев регистрировать такие ТС и получать государственные номерные знаки.

По данным 24.kg, в муниципалитете идею МВД, видимо, поддержат. В мэрии не раз высказывали обеспокоенность ситуацией с прокатом и хаотичным передвижением самокатов в центре Бишкека.

Ранее горожане массово жаловались на парковку самокатов на тротуарах, перекрытие пешеходных переходов и опасные маневры водителей в плотном городском потоке. В условиях отсутствия четких правил и надзора МВД настаивает: безопасность важнее удобства.