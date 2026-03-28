13:01
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Агент 024

Бишкекчане жалуются на хаотичную парковку самокатов

Фото 24.kg

В редакцию 24.kg поступает множество обращений от горожан по поводу неправильной парковки электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Жители столицы отмечают, что с наступлением весны ситуация на улицах заметно ухудшилась.
«Когда же самокатчики начнут нормально парковать свои самокаты? По городу бардак. Нужно ужесточать правила для владельцев компаний и вводить большие штрафы», — возмущаются бишкекчане.

Кроме того, горожане просят снизить максимальную скорость электросамокатов. По их словам, на пешеходных зонах и без того плотный поток людей, однако пользователи самокатов сигналят, требуя уступить дорогу, даже там, где нет специально выделенных дорожек.

«Невозможно спокойно пройти по тротуарам. При этом самокатчики опасно ездят и по дорогам, и среди пешеходов», — жалуются жители.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/367582/
просмотров: 175
Версия для печати
Популярные новости
Ажиотаж в&nbsp;Бишкеке: сотни людей стоят в&nbsp;очередях за&nbsp;бесплатной заменой прав Ажиотаж в Бишкеке: сотни людей стоят в очередях за бесплатной заменой прав
Тазики вместо урн. &laquo;Тазалык&raquo; оперативно заменил &laquo;креатив&raquo; Тазики вместо урн. «Тазалык» оперативно заменил «креатив»
В&nbsp;Бишкеке выкапывают кустарники вдоль дорог. Жители не&nbsp;понимают зачем В Бишкеке выкапывают кустарники вдоль дорог. Жители не понимают зачем
В&nbsp;Бишкеке появились странные &laquo;площадки-бесполезники&raquo; В Бишкеке появились странные «площадки-бесполезники»
Бизнес
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
28 марта, суббота
13:00
«Непрочитанный» город: как фотографы исследуют Бишкек «Непрочитанный» город: как фотографы исследуют Бишкек
12:41
Бишкекчане жалуются на хаотичную парковку самокатов
12:18
В Кыргызстане хотят ввести электронные векселя — закон внесли в Жогорку Кенеш
12:15
Заниженная оценка: глава «Аю» просит президента проверить сделку по «Томми Молл»
12:00
От наркоторговцев до комедии о похудении: что смотреть на следующей неделе