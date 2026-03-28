Бишкекчане жалуются на хаотичную парковку самокатов

В редакцию 24.kg поступает множество обращений от горожан по поводу неправильной парковки электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Жители столицы отмечают, что с наступлением весны ситуация на улицах заметно ухудшилась.

«Когда же самокатчики начнут нормально парковать свои самокаты? По городу бардак. Нужно ужесточать правила для владельцев компаний и вводить большие штрафы», — возмущаются бишкекчане.

Кроме того, горожане просят снизить максимальную скорость электросамокатов. По их словам, на пешеходных зонах и без того плотный поток людей, однако пользователи самокатов сигналят, требуя уступить дорогу, даже там, где нет специально выделенных дорожек.

«Невозможно спокойно пройти по тротуарам. При этом самокатчики опасно ездят и по дорогам, и среди пешеходов», — жалуются жители.

