В Бишкеке определят зоны, где можно будет оставлять электросамокаты

Мэрия разработала и внесла на рассмотрение столичного кенеша проект постановления «Об утверждении Порядка предоставления и использования муниципальной территории для размещения СИМ на территории Бишкека».

В документе органам МСУ дают право регулировать размещение средств индивидуальной мобильности (включая электросамокаты), вводить дополнительные ограничения по их эксплуатации, хранению и эвакуации. Предусматривается определение конкретных зон в городе для размещения СИМ в целях исключения беспорядочного их оставления.

По данным муниципалитета, операторы СИМ уже принимают меры путем введения запретов на оставление самокатов на проезжей части и тротуарах, что создает препятствия для движения транспорта и пешеходов.

Немаловажным фактором остается культура пользователей, поскольку именно каждый из них в конечном счете принимает решение о месте размещения самоката, и при ответственном подходе можно избежать создания препятствий для других горожан, отмечается в документе.

Напомним, в рамках исполнения Закона «О дорожном движении» по представлению мэрии столицы 7 апреля 2025 года принято постановление кабинета министров «Об утверждении Порядка регулирования деятельности юридических и физических лиц, связанной с эксплуатацией средств индивидуальной мобильности». Пунктом 9 введено требование о наличии встроенного ограничителя скорости для СИМ до 25 километров в час.

В постановлении предусмотрены нормы о возможности изъятия самокатов по истечении трех часов, если их оставили вне специально отведенных зон аренды. Предоставление муниципальных земельных участков для размещения точек проката/аренды СИМ осуществляется на платной основе в порядке, определенном местными кенешами.