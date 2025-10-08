12:11
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Общество

В Бишкеке определят зоны, где можно будет оставлять электросамокаты

Мэрия разработала и внесла на рассмотрение столичного кенеша проект постановления «Об утверждении Порядка предоставления и использования муниципальной территории для размещения СИМ на территории Бишкека».

В документе органам МСУ дают право регулировать размещение средств индивидуальной мобильности (включая электросамокаты), вводить дополнительные ограничения по их эксплуатации, хранению и эвакуации. Предусматривается определение конкретных зон в городе для размещения СИМ в целях исключения беспорядочного их оставления.

По данным муниципалитета, операторы СИМ уже принимают меры путем введения запретов на оставление самокатов на проезжей части и тротуарах, что создает препятствия для движения транспорта и пешеходов.

Немаловажным фактором остается культура пользователей, поскольку именно каждый из них в конечном счете принимает решение о месте размещения самоката, и при ответственном подходе можно избежать создания препятствий для других горожан, отмечается в документе.

Напомним, в рамках исполнения Закона «О дорожном движении» по представлению мэрии столицы 7 апреля 2025 года принято постановление кабинета министров «Об утверждении Порядка регулирования деятельности юридических и физических лиц, связанной с эксплуатацией средств индивидуальной мобильности». Пунктом 9 введено требование о наличии встроенного ограничителя скорости для СИМ до 25 километров в час.

В постановлении предусмотрены нормы о возможности изъятия самокатов по истечении трех часов, если их оставили вне специально отведенных зон аренды. Предоставление муниципальных земельных участков для размещения точек проката/аренды СИМ осуществляется на платной основе в порядке, определенном местными кенешами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346422/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке почти 6 тысяч человек подписали петицию о запрете электросамокатов
Мы за диалог, а не за запрет самокатов: интервью с директором прокатной компании
Запрет прокатных самокатов в Бишкеке. Что вы об этом думаете? Опрос 24.kg
В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права
Новые правила для электросамокатов. Дастан Бекешев рассказал о деталях
Чтобы упорядочить ситуацию с электросамокатами: депутат разработал законопроект
Кабмин вводит правила для арендодателей электросамокатов и других СИМ
В Бишкеке растет количество ДТП с самокатами и скутерами. Как с этим борются?
Предоставляющих самокаты в аренду могут обязать платить мэрии Бишкека
Опасно ходить. Бишкекчане жалуются на скутеры в парке «Ынтымак-2»
Популярные новости
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
8 октября, среда
12:03
ДУМ России запретило курьерам-мусульманам перевозить свинину, алкоголь и идолов ДУМ России запретило курьерам-мусульманам перевозить св...
12:02
Отец задержанного в «Ак-Ордо» оказался связан с группировкой Доо Чынгыза
12:00
Каждый четвертый в Кыргызстане работает без оформления — Нацстатком
11:55
Кортеж президента Эквадора забросали камнями: возбуждено дело о покушении
11:45
Для нужд ОАО «Аэропорты Кыргызстана» передадут 335 гектаров земли