Британскую внешнюю разведку MI6 впервые возглавит женщина. Руководство спецслужбы рассмотрело претендентов, и женщина впервые станет главой MI6, сообщает The Sunday Times.

Фото The Sunday Times.

Собеседования на должность состоялись на прошлой неделе. Одна из претендентов — постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд. Ранее она была послом Британии в КНР. Ее кандидатуру критикуют за слишком благосклонное отношение к Китаю, пишет газета. Кроме того, Барбара Вудворд, как предполагается, не имеет опыта в разведке.

Две другие кандидатки — офицеры MI6. Издание не называет их имен. Действующий глава спецслужбы Ричард Мур, который занимает пост в течение пяти лет, уйдет в отставку осенью.