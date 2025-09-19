Британская контрразведка МИ-6 намерена вербовать шпионов в даркнете. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

Как заявили в Форин-офисе, защищенная платформа Silent Courier должна упростить для спецслужб процесс вербовки, а ее создание направлено на укрепление национальной безопасности Великобритании.

«Наши разведывательные службы мирового уровня находятся на переднем крае этой проблемы, работая за кулисами ради обеспечения безопасности британцев. Теперь мы подкрепляем их усилия передовыми технологиями, чтобы МИ-6 могла вербовать новых шпионов для Великобритании — в России и по всему миру», — сказала глава МИД Британии.

В 2023 году похожую платформу создало ЦРУ, после того, как США понесли катастрофическую потерю своих информаторов в КНР, когда китайские службы безопасности взломали несколько каналов в даркнете, содержавших имена агентов.