13:37
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Происшествия

Мрак. В Афганистане после землетрясения мужчины отказываются спасать женщин

​В Афганистане после землетрясения многие женщины не получали помощи, потому что спасатели-мужчины отказывались с ними контактировать из-за действующих запретов. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что после мощного землетрясения, произошедшего в ночь на 1 сентября на востоке Афганистана, спасатели оказывали помощь исключительно мужчинам и детям, а женщины оставались под завалами, пока их не могли извлечь другие женщины или родственники.

Причиной стали культурные нормы и ограничения, введенные движением «Талибан» и запрещающие мужчинам прикасаться к женщинам, не являющимся их родственницами. В результате многие пострадавшие не получили своевременной медицинской помощи, а некоторые так и остались под завалами.

Читайте по теме
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи

«Первые спасатели прибыли в деревню Биби Айша спустя более 36 часов после того, как землетрясение разрушило поселения в горных районах восточного Афганистана. Но вместо того, чтобы принести облегчение, их вид усилил страх: среди них не было ни одной женщины», — говорится в материале.

В деревне Андарлакчак в провинции Кунар бригада скорой помощи спешно выносила раненых мужчин и детей и обрабатывала их раны, рассказала 19-летняя Айша. Но ее, других женщин и девочек-подростков, некоторые из которых истекали кровью, собрали в одном углу, и к ним никто не подошел, добавила она.

По словам волонтера Тахзибуллы Мухазеба, многие спасатели как будто не замечали женщин под завалами зданий: «Казалось, что женщины невидимы».

Пострадавших оставляли под обломками, если рядом не было родственников мужского пола, а погибших женщин вытаскивали за одежду, чтобы избежать контакта с кожей.

Власти страны завершили поисково-спасательную операцию, число погибших при землетрясении в Афганистане достигло 2 тысяч 204 человек, еще почти 4 тысячи получили травмы, сообщил телеканалу Al Jazeera губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза. По его словам, власти сталкиваются с серьезной нехваткой палаток для размещения пострадавших и перемещенных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342509/
просмотров: 887
Версия для печати
Материалы по теме
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи
Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана
Введен временный запрет на вывоз из КР лома и отходов черных металлов
Россия вводит новые репрессивные законы: как это отразится на Кыргызстане
Нас ждут мощные землетрясения: под Атлантическим океаном формируется новая зона
Разрушительное землетрясение в Афганистане. Садыр Жапаров выразил соболезнования
В Афганистане при землетрясении погибло не менее 500 человек
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
На юге Кыргызстана произошло землетрясение
Третье за два дня землетрясение зафиксировали в Кыргызстане
Популярные новости
ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он&nbsp;такой ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он такой
Транснациональных аферистов задержали в&nbsp;Бишкеке. Ущерб на&nbsp;миллионы сомов Транснациональных аферистов задержали в Бишкеке. Ущерб на миллионы сомов
Землетрясение произошло в&nbsp;Джалал-Абадской области Кыргызстана Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана
В&nbsp;Москве задержан член ОПГ Кольбаева по&nbsp;прозвищу Узун Улан В Москве задержан член ОПГ Кольбаева по прозвищу Узун Улан
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
7 сентября, воскресенье
13:31
Reuters удалило видео беседы Путина и Цзиньпина о жизни до 150 лет и бессмертии Reuters удалило видео беседы Путина и Цзиньпина о жизни...
13:00
Вена глазами Алии Исмаиловой: учеба и секреты жизни среди дворцов и музеев
12:33
Мрак. В Афганистане после землетрясения мужчины отказываются спасать женщин
12:04
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил режиссер из США Джим Джармуш
11:31
Кыргызстанец Ихтияр Нишонов стартовал на чемпионате мира по боксу с победы