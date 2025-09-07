Мрак. В Афганистане после землетрясения мужчины отказываются спасать женщин

​В Афганистане после землетрясения многие женщины не получали помощи, потому что спасатели-мужчины отказывались с ними контактировать из-за действующих запретов. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что после мощного землетрясения, произошедшего в ночь на 1 сентября на востоке Афганистана, спасатели оказывали помощь исключительно мужчинам и детям, а женщины оставались под завалами, пока их не могли извлечь другие женщины или родственники.

Причиной стали культурные нормы и ограничения, введенные движением «Талибан» и запрещающие мужчинам прикасаться к женщинам, не являющимся их родственницами. В результате многие пострадавшие не получили своевременной медицинской помощи, а некоторые так и остались под завалами.

«Первые спасатели прибыли в деревню Биби Айша спустя более 36 часов после того, как землетрясение разрушило поселения в горных районах восточного Афганистана. Но вместо того, чтобы принести облегчение, их вид усилил страх: среди них не было ни одной женщины», — говорится в материале.

В деревне Андарлакчак в провинции Кунар бригада скорой помощи спешно выносила раненых мужчин и детей и обрабатывала их раны, рассказала 19-летняя Айша. Но ее, других женщин и девочек-подростков, некоторые из которых истекали кровью, собрали в одном углу, и к ним никто не подошел, добавила она.

По словам волонтера Тахзибуллы Мухазеба, многие спасатели как будто не замечали женщин под завалами зданий: «Казалось, что женщины невидимы».

Пострадавших оставляли под обломками, если рядом не было родственников мужского пола, а погибших женщин вытаскивали за одежду, чтобы избежать контакта с кожей.

Власти страны завершили поисково-спасательную операцию, число погибших при землетрясении в Афганистане достигло 2 тысяч 204 человек, еще почти 4 тысячи получили травмы, сообщил телеканалу Al Jazeera губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза. По его словам, власти сталкиваются с серьезной нехваткой палаток для размещения пострадавших и перемещенных лиц.