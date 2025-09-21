16:51
Британская MI5 проконсультирует депутатов для защиты от иностранного шпионажа

Британская контрразведка MI5 планирует выпустить руководство для парламентариев с советами по противодействию иностранному шпионажу. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Документ, подготовленный Национальным управлением по защите и безопасности (подразделение MI5), адресован лицам, которых относят к категории «высокого риска». Депутатов предупредят об угрозах со стороны «враждебных государств» и предложат им меры предосторожности. Среди них — рекомендации по найму помощников, поведению в соцсетях и поездкам за границу, включая запрет оставлять телефоны и ноутбуки без присмотра в отелях.

Депутатам также предложат пользоваться услугами Национального центра кибербезопасности, который должен выявлять «вредоносную активность» на их устройствах. Хотя руководство будет носить общий характер, источники издания отмечают, что основное происхождение угроз в Лондоне идет от Китая и России.

Ранее Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств, называя их абсурдными.
