Британии предложили открыть в Кыргызстане вузы и снять барьеры для бизнеса

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев принял посла Великобритании Николаса Боулера.

Стороны обсудили развитие политико-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также усиление межпарламентских связей.

Маматалиев предложил активизировать работу депутатских групп дружбы и наладить прямое взаимодействие аппаратов парламентов двух стран. Он также подчеркнул важность взаимных визитов.

Отдельно обсуждено сотрудничество в сфере образования. Спикер поблагодарил за программу Chevening и предложил открыть в Кыргызстане курсы английского языка и филиалы британских вузов.

Также он отметил значимость квот на трудоустройство кыргызстанцев в Великобритании и призвал продолжить сотрудничество в этом направлении.

Кроме того, Маматалиев попросил довести до Лондона предложения по углублению экономического взаимодействия и снятию санкционных барьеров.

В свою очередь посол Николас Боулер заявил, что Великобритания придает приоритет сотрудничеству с Кыргызстаном в регионе и отметил активное развитие двусторонних отношений в последние годы.

Отметим, что Кыргызстан и Великобритания установили дипломатические отношения в 1992 году.