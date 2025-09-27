Парламент Словакии закрепил в Конституции страны существование только двух полов — мужского и женского.

Депутаты Национального совета одобрили проект поправки к Основному закону, которая признает только два пола — мужской и женский, запрещает усыновление ребенка незарегистрированными парами, а также суррогатное материнство. За проект проголосовали 90 депутатов из 99 присутствующих. Для принятия поправки требовалось согласие не менее 90 депутатов Национального совета. В последний момент к голосованию за присоединились три депутата из оппозиционного движения Slovensko. Именно их участие помогло добрать необходимые голоса.

Новые изменения в Конституцию Словакии должны вступить в силу с 1 ноября 2025 года.

Поправка внесена правительством. Ее цель — «укрепление традиционных ценностей и сохранение культурного наследия Словакии». Министр юстиции Борис Суско заявил, что эти ценности вытекают из преамбулы Конституции и связаны с признанием брака как уникального союза мужчины и женщины.