20:55
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Общество

В Афганистане запретили преподавать в вузах по книгам, написанным женщинами

В Афганистане запретили преподавать в университетах по книгам, написанным женщинами. Об этом сообщает ВВС.

иллюстративное
Фото иллюстративное

«Талибан» постановил изъять из университетских программ 680 книг, «вызывающих беспокойство» из-за «политики, направленной против шариата и движения». Среди книг, попавших под запрет, — 140 пособий и трудов, написанных женщинами, в том числе, например, методичка «Безопасность в химической лаборатории».

В комитете по пересмотру списка книг подтвердили запрет, заявив, что «все книги, написанные женщинами, не допускаются к преподаванию».

Под запрет также попали книги, написанные иранскими авторами или изданные в Иране. Один из членов комиссии по пересмотру книг сказал, что запрет введен с целью «предотвратить проникновение иранского контента» в учебную программу.

Кроме того, «Талибан» запретил преподавать в университетах 18 программ, шесть из которых посвящены женщинам и гендерной тематике, например, «Гендер и развитие», «Роль женщин в коммуникации» и «Женская социология». Афганские власти сочли запрещенные предметы «противоречащими принципам шариата и политике системы».

После прихода к власти «Талибан» запретил женщинам получать высшее образование, более того, девочкам запрещено учиться в школе после шестого класса. Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада также приказал отключить интернет по всей стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344158/
просмотров: 335
Версия для печати
Материалы по теме
Власти США надеются вернуть себе авиабазу Баграм в Афганистане
Запрет работы в частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в госбольницах
Кыргызстан поддержал мирное будущее Афганистана на Совбезе ООН
Верховный лидер Афганистана приказал отключить интернет по всей стране
Запрет телефонов в школах. Кыргызстан поделился опытом со странами ЦА
Нехватка воды — серьезная проблема для Центральной Азии, и при чем здесь талибы
Возвращение Афганистану 57 военных вертолетов опровергли власти Узбекистана
Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57 военных вертолетов — СМИ
В центре Бишкека запретили катание на веломобилях и квадроциклах
Запрет без эффекта. На пляжах Иссык-Куля по-прежнему полно пластика
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
На&nbsp;южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой На южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой
Участие в&nbsp;лотерее Green Card станет платным Участие в лотерее Green Card станет платным
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
19 сентября, пятница
20:42
Ученые выяснили: шимпанзе каждый день «выпивают» по бутылке пива Ученые выяснили: шимпанзе каждый день «выпивают» по бут...
20:20
Шнобелевскую премию получили японцы — раскрасили коров в «зебр», защищая от мух
20:02
Власти США надеются вернуть себе авиабазу Баграм в Афганистане
19:45
Садыр Жапаров: КР нужно пробиться на чемпионат мира по футболу за 7–10 лет
19:20
В Афганистане запретили преподавать в вузах по книгам, написанным женщинами