В Афганистане запретили преподавать в вузах по книгам, написанным женщинами

В Афганистане запретили преподавать в университетах по книгам, написанным женщинами. Об этом сообщает ВВС.

Фото иллюстративное

«Талибан» постановил изъять из университетских программ 680 книг, «вызывающих беспокойство» из-за «политики, направленной против шариата и движения». Среди книг, попавших под запрет, — 140 пособий и трудов, написанных женщинами, в том числе, например, методичка «Безопасность в химической лаборатории».

В комитете по пересмотру списка книг подтвердили запрет, заявив, что «все книги, написанные женщинами, не допускаются к преподаванию».

Под запрет также попали книги, написанные иранскими авторами или изданные в Иране. Один из членов комиссии по пересмотру книг сказал, что запрет введен с целью «предотвратить проникновение иранского контента» в учебную программу.

Кроме того, «Талибан» запретил преподавать в университетах 18 программ, шесть из которых посвящены женщинам и гендерной тематике, например, «Гендер и развитие», «Роль женщин в коммуникации» и «Женская социология». Афганские власти сочли запрещенные предметы «противоречащими принципам шариата и политике системы».

После прихода к власти «Талибан» запретил женщинам получать высшее образование, более того, девочкам запрещено учиться в школе после шестого класса. Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада также приказал отключить интернет по всей стране.