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Власть

Партия «Альтернатива для Германии» признана экстремистской организацией в ФРГ

Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка страны. — Прим. ред.) классифицировало партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как правоэкстремистскую. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на ведомство.

Теперь на территории ФРГ партия АдГ относится к числу экстремистских организаций — она представляет угрозу для демократического строя, говорится в сообщении.

«С сегодняшнего дня Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицирует партию «Альтернатива для Германии» как устоявшуюся экстремистскую организацию... Партия характеризуется экстремистской направленностью и пренебрежением человеческим достоинством», заявили в контрразведке.

Ряд отделений АдГ ранее уже были классифицированы как экстремистские, партия в целом была признана подозреваемой в экстремизме в 2021 году.

Партия ранее подала иски в суды, оспаривая «ярлык». Если АдГ проиграет, ее могут запретить в Германии.

Напомним, на февральских парламентских выборах в ФРГ партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место, набрав рекордные для себя 20,8 процента голосов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328131/
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