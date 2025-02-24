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Власть

Выборы в Бундестаг Германии: ожидаемо лидируют блок ХДС/ХСС и АдГ

В Германии накануне прошли досрочные парламентские выборы. Стали известны результаты экзит-полов от телеканалов ZDF и ARD. Эксперты подчеркивают, что официальный подсчет голосов еще не завершился, поэтому итоги оцениваются как предварительные.

Блок ХДС/ХСС ожидаемо лидирует на выборах в ФРГ с 29,6 процента голосов, его основной соперник — правая партия «Альтернатива для Германии» — идет вторым с 21,5 процента.

Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца на третьем месте с 15,6 процента голосов. Это историческое поражение социал-демократов.

У «Зеленых» пока 10,8 процента, а у «Левых» — 8,4 процента.

Все политорганизации, преодолевшие пятипроцентный барьер, проходят в Бундестаг.

Проходит и партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», набирая нужные 5 процентов по итогам подсчета бюллетеней в 175 из 299 округов.

Лидер вышедшей из текущей коалиции немецкой партии СвДП и экс-глава Минфина ФРГ Кристиан Линднеруже заявил о своем уходе из политики из-за неудачных для его политобъединения результатов (4,1 процента).

Лидер победившей на выборах в Бундестаг партии ХДС Фридрих Мерц, который и станет новым канцлером страны, уже пообещал «добиться независимости» от США.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320841/
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