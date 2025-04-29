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Власть

КР и Турция намерены довести товарооборот до $5 миллиардов в ближайшие годы

Состоялась встреча председателя кабинета министров КР со спикером Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем. В ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Председатель кабинета министров подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в дальнейшем развитии сотрудничества с Турцией в различных секторах, включая сельское хозяйство, энергетику, легкую промышленность, переработку и горнодобывающую промышленность.

«Мы наблюдаем позитивную динамику в двусторонних отношениях и достижение товарооборота в $1 миллиард. Перед нами стоит амбициозная, но достижимая цель, поставленная лидерами наших стран — довести этот показатель до $5 миллиардов в ближайшие годы», — заявил Адылбек Касымалиев.

Адылбек Касымалиев также рассказал о приоритетах кабинета министров в области создания благоприятного инвестиционного климата, развития частного сектора, устранения административных ограничений и совершенствования законодательства.

Председатель кабинета министров подчеркнул важную роль Кыргызско-Турецкой межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству, сопредседателями которой являются глава кабмина и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

В ходе встречи также рассматривались вопросы банковского сектора и регулирования миграционных процессов.

В свою очередь Нуман Куртулмуш подтвердил приверженность Турции дальнейшему укреплению всесторонних связей с Кыргызстаном, отметив готовность в наращивании объемов двусторонней торговли.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина. Адылбек Касымалиев со спикером Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем

Ссылка: https://24.kg/vlast/327737/
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