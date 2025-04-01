14:39
USD 86.51
EUR 93.66
RUB 1.02
Власть

Мэрия Бишкека из троллейбусов сделает электроавтобусы

Мэрия Бишкека переделает троллейбусы в электроавтобусы. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета Улан Бейшенбаев.

Читайте по теме
Убыточные для Бишкека троллейбусы в городе Ош стали приносить прибыль
По его словам, после передачи 100 троллейбусов Ошу и 6 Нарыну в Бишкеке осталось 42 троллейбуса. Их переделают в электроавтобусы, установив батареи.

«Мы пригласили специалистов, они сказали, что это возможно. Сейчас в пилотном режиме переделывается один троллейбус в течение 10 дней мы его запустим», — сказал Улан Бейшенбаев.

Кстати, активисты движения «За #БишкекБезСмога!» отмечают, что 9 апреля в 16.00 в Административном суде Бишкека состоится очередное судебное заседание по троллейбусам. Они отмечают, что власти подписывают кредитные соглашения, чтобы хоть как-то уменьшить загрязнение от выхлопов за счет электрического транспорта, граждане выплачивают кредиты, а мэрия Бишкека при помощи депутатов местных кенешей берет и «выбрасывает» этот кредит, не давая шанс жителям им пользоваться.

«На момент принятия антинародного постановления о передаче 100 троллейбусов мы выплачивали кредит, и это был активный проект. И это при том, что 300 человек прислали свои обращения, что против и нет согласия от банка-кредитора. Заплатили $23,5 миллиона за троллейбусы, и где хоть один? Почему мы не можем использовать кредит по назначению?» — задаются вопросом активисты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324582/
просмотров: 486
Версия для печати
Материалы по теме
Убыточные для Бишкека троллейбусы в городе Ош стали приносить прибыль
В мэрии считают, что троллейбусы были не выгодны для Бишкека
Противоречивая политика городов. Депутаты сняли с повестки вопрос о троллейбусах
Город Ош на деньги ЕБРР закупит электробусы, а не троллейбусы — вице-мэр
В Бишкеке активисты продолжают отстаивать право горожан ездить на троллейбусах
Мэрия города Ош намерена закупить троллейбусы на более чем 14 миллионов евро
Сколько еще простоят переданные в регионы троллейбусы и при чем тут ЕБРР
Оставшиеся в Бишкеке троллейбусы хотят переделать в электробусы
Мэрия Бишкека: Суд признал законным демонтаж троллейбусных сетей
Ликвидация троллейбусов. Мэрия не представила документы о демонтаже линий
Популярные новости
Султанбай Айжигитов прокомментировал ситуацию с&nbsp;лишением его мандата депутата Султанбай Айжигитов прокомментировал ситуацию с лишением его мандата депутата
Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты
Глава ЦИК: МВД дает разную информацию о&nbsp;несудимости Султанбая Айжигитова Глава ЦИК: МВД дает разную информацию о несудимости Султанбая Айжигитова
Задержание налоговиков. Уволенные сотрудники ГНС хотят вернуться к&nbsp;работе Задержание налоговиков. Уволенные сотрудники ГНС хотят вернуться к работе
Бизнес
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
Электронный рыболовный билет доступен в&nbsp;MegaPay Электронный рыболовный билет доступен в MegaPay
Как правильно копить деньги: пять актуальных советов Как правильно копить деньги: пять актуальных советов
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
1 апреля, вторник
14:39
Ужесточить наказание за передачу запрещенных предметов на зону предлагает ГСИН Ужесточить наказание за передачу запрещенных предметов...
14:18
В России вступили в силу новые требования для приема детей-иностранцев в школы
14:09
Девушка упала с аттракциона: комментарий администрации парка Панфилова
13:44
Мэрия Бишкека из троллейбусов сделает электроавтобусы
13:40
Защита частной собственности. Депутаты обсудят «моду на снос» в Кыргызстане