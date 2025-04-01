Мэрия Бишкека из троллейбусов сделает электроавтобусы

Мэрия Бишкека переделает троллейбусы в электроавтобусы. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета Улан Бейшенбаев.

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По его словам, после передачи 100 троллейбусов Ошу и 6 Нарыну в Бишкеке осталось 42 троллейбуса. Их переделают в электроавтобусы, установив батареи.

«Мы пригласили специалистов, они сказали, что это возможно. Сейчас в пилотном режиме переделывается один троллейбус в течение 10 дней мы его запустим», — сказал Улан Бейшенбаев.

Кстати, активисты движения «За #БишкекБезСмога!» отмечают, что 9 апреля в 16.00 в Административном суде Бишкека состоится очередное судебное заседание по троллейбусам. Они отмечают, что власти подписывают кредитные соглашения, чтобы хоть как-то уменьшить загрязнение от выхлопов за счет электрического транспорта, граждане выплачивают кредиты, а мэрия Бишкека при помощи депутатов местных кенешей берет и «выбрасывает» этот кредит, не давая шанс жителям им пользоваться.

«На момент принятия антинародного постановления о передаче 100 троллейбусов мы выплачивали кредит, и это был активный проект. И это при том, что 300 человек прислали свои обращения, что против и нет согласия от банка-кредитора. Заплатили $23,5 миллиона за троллейбусы, и где хоть один? Почему мы не можем использовать кредит по назначению?» — задаются вопросом активисты.