Очевидец: Троллейбусы Бишкека вывозят на переплавку по частям

Кыргызстанец стал свидетелем того, как списанные в Бишкеке троллейбусы начали вывозить на переплавку в Кара-Балту. Технику транспортируют в разобранном виде, по частям.

Очевидец поделился информацией с 24.kg. По его словам, сначала на эвакуаторе перевозили части троллейбуса № 9, затем № 7.

«Что там мэрия говорила, в Ош их повезут? Вот и пожалуйста», — комментирует водитель, следовавший за транспортом.

Ранее власти столицы заявляли о передаче около 100 троллейбусов в Ош. Но, по данным активистов, технику так и не ввели в эксплуатацию, и сейчас часть ее простаивает под открытым небом в пригороде, постепенно приходя в негодность.

Напомним, в 2014-2018 годах муниципалитет Бишкека закупил 131 современный троллейбус при поддержке Европейского банка реконструкции и развития на сумму $23,5 миллиона. Часть средств направили на модернизацию контактной сети.

В 2024-м троллейбусное движение в столице полностью прекратили. Решение вызвало широкий общественный резонанс: инициативные группы горожан, включая активистов движения #БишкекСмог во главе с Бермет Борубаевой, проводили акции и пытались оспорить ликвидацию в судах.

16 марта 2026 года Верховный суд окончательно признал действия мэрии законными.

Изначально власти объясняли ликвидацию требованиями Азиатского банка развития, но банк официально опроверг наличие таких условий. Позднее аргументом стал демонтаж контактной сети, что, по мнению экспертов и активистов, не является общепринятой причиной отказа от электротранспорта.

Ситуация привлекла внимание международных структур, специальные докладчики Организации Объединенных Наций призывали пересмотреть решение. Тем не менее судебные инстанции встали на сторону муниципалитета.





