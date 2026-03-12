14:10
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Общество

Бишкекчане пожаловались европейским экспертам на ликвидацию троллейбусов

В столице Кыргызстана прошла встреча горожан с делегацией независимого органа подотчетности Европейского банка реконструкции и развития (НОПП ЕБРР) из Лондона. Визит был организован по официальному обращению жителей, касающемуся проекта финансирования городского транспорта, в рамках которого ранее закупали троллейбусы.

Как сообщили представители инициативной группы «БишкекСмог», в обсуждении приняли участие представители различных общественных групп: экоактивисты, пенсионеры, родители маленьких детей, бывшие сотрудники троллейбусного управления и члены Ассоциации людей с инвалидностью.

Участники встречи подробно рассказали комиссии о последствиях ликвидации троллейбусных маршрутов для жителей города.

Напомним, что с 2014 по 2018 год муниципалитет Бишкека приобрел 131 современный троллейбус при поддержке кредита ЕБРР в размере $23,5 миллиона, который также включал модернизацию контактной сети. В 2024 году троллейбусы были выведены из эксплуатации. Инициативная группа жителей утверждает, что передача городского имущества была проведена без согласования с банком и без учета мнения горожан.

НОПП ЕБРР рассматривает жалобы граждан и организаций, если проекты банка оказывают негативное влияние на жизнь людей или нарушают экологические и социальные стандарты.

Для мирного урегулирования спора жители Бишкека объединились с рядом правозащитных и экологических организаций, включая «БишкекСмог», BankWatch и движение «Бир Дуйно Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365669/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Повышение устойчивости экономики КР обсудили глава МИД и вице-президент ЕБРР
В Бишкеке на снос троллейбусных опор планируют потратить 12 миллионов сомов
ЕБРР будет участвовать в реализации генплана Бишкека и экологических проектов
Кредит на строительство ЛЭП между Кемином и Балыкчи выделит ЕБРР
Без проводов и без ответов. Почему Бишкек лишился троллейбусов
Депутатам БГК рассказали, почему в Бишкеке не построили сортировочный комплекс
В Бишкек направляют новые автобусы в рамках проекта ЕБРР «Зеленый город»
ЕБРР выделит до 400 миллионов для развития муниципальной инфраструктуры КР
ЕБРР может выделить до $1,5 миллиарда на строительство ГЭС в Кыргызстане
ЕБРР готов сотрудничать в новых направлениях по улучшению инфраструктуры Бишкека
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
12 марта, четверг
14:00
Бишкекчане пожаловались европейским экспертам на ликвидацию троллейбусов Бишкекчане пожаловались европейским экспертам на ликвид...
14:00
Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
13:54
Ложная информация. В МВД ведут борьбу с фейковые аккаунтами
13:47
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 12 марта. Столица на первом месте
13:47
Депутат: В айыл окмоту Жаны Ноокат в последнее время зафиксировано 6 суицидов