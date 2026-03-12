Бишкекчане пожаловались европейским экспертам на ликвидацию троллейбусов

В столице Кыргызстана прошла встреча горожан с делегацией независимого органа подотчетности Европейского банка реконструкции и развития (НОПП ЕБРР) из Лондона. Визит был организован по официальному обращению жителей, касающемуся проекта финансирования городского транспорта, в рамках которого ранее закупали троллейбусы.

Как сообщили представители инициативной группы «БишкекСмог», в обсуждении приняли участие представители различных общественных групп: экоактивисты, пенсионеры, родители маленьких детей, бывшие сотрудники троллейбусного управления и члены Ассоциации людей с инвалидностью.

Участники встречи подробно рассказали комиссии о последствиях ликвидации троллейбусных маршрутов для жителей города.

Напомним, что с 2014 по 2018 год муниципалитет Бишкека приобрел 131 современный троллейбус при поддержке кредита ЕБРР в размере $23,5 миллиона, который также включал модернизацию контактной сети. В 2024 году троллейбусы были выведены из эксплуатации. Инициативная группа жителей утверждает, что передача городского имущества была проведена без согласования с банком и без учета мнения горожан.

НОПП ЕБРР рассматривает жалобы граждан и организаций, если проекты банка оказывают негативное влияние на жизнь людей или нарушают экологические и социальные стандарты.

Для мирного урегулирования спора жители Бишкека объединились с рядом правозащитных и экологических организаций, включая «БишкекСмог», BankWatch и движение «Бир Дуйно Кыргызстан».