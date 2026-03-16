Верховный суд признал законной ликвидацию троллейбусов в Бишкеке

Верховный суд Кыргызстана оставил без изменения решение Административного суда Бишкека по делу о ликвидации троллейбусной системы в столице. Решение окончательное и пересмотру не подлежит. Это означает, что действия мэрии и Бишкекского городского кенеша (БГК), связанные с выводом троллейбусов из эксплуатации, признаны законными.

Решение Административного суда принято 25 июня 2025 года, и теперь ВС КР подтвердил его законность.

Активисты, выступавшие против ликвидации троллейбусов, продолжают настаивать на том, что решение принимали с нарушениями.

Одна из них Бермет Борубаева заявила, что документ о ликвидации троллейбусов подписал тогдашний председатель БГК Куванычбек Конгантиев, который сейчас находится в СИЗО. Ранее в ГКНБ сообщали, что он подозревается в организации незаконных схем, связанных с земельными участками и использованием аффилированных лиц.

По словам активистки, ликвидация троллейбусов стала ударом по экологической ситуации в городе.

«Это был единственный экологически чистый транспорт в республике. Бишкек и так находится среди городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. И при этом БГК, который должен следить за экологией столицы, принимает такое решение», — возмущена она.

В письменном ответе БГК указано, что по проекту поступило более 140 предложений от граждан. Но их не учли, хотя большинство было в поддержку троллейбусов.

Юрист Ислам Азимов отметил, что при принятии подзаконных нормативных актов должны проводиться общественные обсуждения. «Ключевым элементом является учет мнения граждан. Результаты обсуждений должны быть отражены в справке-обосновании. Но при рассмотрении проекта этого не сделали», — заявил он.

Бишкекчанка Гульфира Минкина напомнила о роли троллейбусов в городской жизни. «Я с детства ездила на троллейбусах. Сейчас многие страдают аллергией и заболеваниями дыхательных путей. Это связано с большим количеством выхлопных газов в городе», — сказала она.

Участники инициативной группы также задали вопросы о судьбе имущества троллейбусной системы. Активисты поинтересовались, куда исчезли медные провода контактной сети. Но ни представители мэрии, ни БГК на судебном процессе не смогли дать четкого ответа.

Гульфира Минкина подняла вопрос о пропаже архитектурных элементов города.

«Куда исчезают предметы памятников архитектуры и детали городской среды? Например, гранитные бордюры, исторические ограды, мозаики? Никто не дает ответа», — отметила она.

Напомним, что с 2014 по 2018 год муниципалитет Бишкека приобрел 131 современный троллейбус при поддержке кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на $23,5 миллиона. Средства также направляли на модернизацию контактной сети.

В 2024-м троллейбусы полностью вывели из эксплуатации в столице. Инициативная группа жителей утверждает, что передачу городского имущества провели без согласования с банком-кредитором и учета мнения горожан.