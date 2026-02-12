В Бишкеке на снос троллейбусных опор планируют потратить 12 миллионов сомов

Муниципальное предприятие «Бишкекский городской транспорт» объявило тендер на демонтаж троллейбусных опор в столице. Сумма контракта составляет 12 миллионов 46 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщила основательница инициативной группы #БишкекСмог Бермет Борубаева.

По ее словам, ранее бишкекское финансовое управление Министерства финансов заявляло, что при передаче 100 троллейбусов местный бюджет не понесет финансовых затрат. Однако, отмечает активистка, фактически демонтаж инфраструктуры оплатят из муниципального бюджета.

На деле видим, что ликвидация транспортной инфраструктуры происходит за счет бюджета города, за деньги горожан. Бермет Борубаева

«Почему мы, жители, должны не только терпеть неудобства, созданные мэрией, но еще и платить за это?» — задается вопросом она.

Бермет Борубаева подчеркнула, что троллейбусные опоры используют не только для контактной сети, но и для уличного освещения. В качестве примера она привела улицу Ахунбаева, где после расширения дороги демонтировали опоры и участок остается неосвещенным уже два года.

Кроме того, остается открытым вопрос о дальнейшей судьбе демонтированных конструкций.

В мэрии Оша ранее сообщали, что строительство третьей троллейбусной линии планируется в рамках отдельного инвестиционного проекта при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В 2024 году одобрен пакет финансирования до 23 миллионов евро на развитие электротранспорта и модернизацию инфраструктуры в южной столице.

Ранее жители Бишкека обратились в суд с иском об отмене решения Бишкекского городского кенеша о передаче 100 троллейбусов в другие регионы страны. Первое заседание по делу состоялось 23 октября 2024 года. Горожане считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении № 1191-VI, заключенном для их закупки, и принято с многочисленными нарушениями процедуры.

Очередное заседание по делу пройдет 16 марта в Верховном суде.