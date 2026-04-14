Мэрия Бишкека прокомментировала вывоз троллейбусов в разобранном виде

Пресс-служба мэрии Бишкека прокомментировала информацию о вывозе троллейбусов в разобранном виде, которые, по сообщениям очевидцев, могли быть направлены на переплавку в Кара-Балту.

Очевидец: Троллейбусы Бишкека вывозят на переплавку по частям

Ранее гражданин сообщил изданию 24.kg, что на эвакуаторах по частям вывозят списанные троллейбусы, в том числе, как утверждалось, техника маршрутов № № 9 и 7.

В мэрии заявили, что распространенная в видео информация о «переплавке» не соответствует действительности.

По данным муниципалитета, речь о транспортировке имущества, которое официально передано в государственную собственность и закреплено за другими муниципалитетами.

Власти напомнили, что передача 100 троллейбусов осуществлена на основании постановления кабинета министров от 6 декабря 2024 года № 738 и решения Бишкекского городского кенеша от 29 августа 2024 года № 152. В соответствии с документами техника передали в распоряжение мэрий городов Ош и Нарын.

В мэрии подчеркнули, что данные постановления вступили в законную силу и обязательны к исполнению, а их отмена не входит в полномочия профильных городских служб.

Отмечается, что ответственность за дальнейшую эксплуатацию и обслуживание переданной техники несут принимающие муниципалитеты. Оставшиеся 63 троллейбуса, закрепленные за муниципальным предприятием «Бишкекгортранс», находятся на территории автобазы и ожидают дальнейших решений в установленном порядке. 
