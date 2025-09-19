14:19
Общество

Дело о троллейбусах. Городской суд оставил в силе решение первой инстанции

Бишкекский городской суд оставил в силе решение административного суда о передаче ста троллейбусов в Ош. Юристы считают, что суд не учел доказательства нарушений при передаче муниципального имущества.

«Суд первой инстанции закрыл глаза на множество нарушений. Проигнорированы аудио- и видеодоказательства, подтверждающие, что мэрия и горкенеш действовали с нарушением регламента», — сказал адвокат Ислам Азимов.

По его словам, согласия ЕБРР на использование кредита не было, а выплаты легли бременем на бюджет Бишкека, что создает риски для инвестиционного климата.

Активистка Бермет Борубаева назвала решение суда «печальным беспределом». «Судьи не разъяснили нам свое решение. Четыре тома материалов показывают, что троллейбусы незаконно изъяты. Мы остаемся без экологического транспорта, а около 50 троллейбусов просто простаивают», — добавила она.

Напомним, по проекту АБР планировалось расширить парк электрического транспорта в Бишкеке, в связи с чем с банком согласован кредит на $50,6 миллиона. По проекту к существующим троллейбусам, закупленным в рамках кредита Европейского банка реконструкции и развития, должны были докупить 120 электробусов, что увеличило бы количество электрического транспорта в столице с нулевым выхлопом.

В июне 2024 года в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, а в августе 100 троллейбусов передали в Ош. Жители столицы подали иск в суд на решение горкенеша о передаче техники. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями. Руководство ЕБРР выразило обеспокоенность этими тенденциями и высказалось в поддержку устойчивого развития транспорта в регионе, пообещав содействие.

В мае 2025-го специалисты ЕБРР сообщили, что приедут в Бишкек для оценки ситуации вокруг ликвидации троллейбусного движения.
