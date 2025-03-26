О свободе передвижения рабочей силы в ЕАЭС Кыргызстан напомнил России

О свободе передвижения рабочей силы в ЕАЭС, предусмотренной в рамках договора, Кыргызстан напомнил России. Тема обсуждалась на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Кубанычбека Боконтаева с заместителем председателя Госдумы Владиславом Даванковым. Об этом сообщили в МИД.

Стороны уделили особое внимание вопросам миграционной политики в связи с новыми законодательными инициативами, вступившими в силу в России.

Кубанычбек Боконтаев отметил, что кыргызская сторона заинтересована в сохранении всех льгот и преференций для граждан КР, предусмотренных Договором о Евразийском экономическом союзе, особенно в части свободы передвижения рабочей силы.

На встрече озвучена готовность к укреплению союзнических отношений и стратегического партнерства, а также к поддержанию постоянных рабочих контактов между государствами.