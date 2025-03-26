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Власть

Кыргызстан ратифицировал соглашение с РТ о доступе к водным и энергообъектам

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации соглашения между кабмином Кыргызстана и правительством Таджикистана по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам». Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

Закон о ратификации принят Жогорку Кенешем 19 марта 2025 года.

Соглашение между Кыргызстаном и Таджикистаном направлено на обеспечение беспрепятственного доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам, расположенным на территориях обеих стран, для целей их эксплуатации.

В рамках соглашения предусматривается совместная эксплуатация головной плотины с тремя затворами и головного водозаборного сооружения канала Ак-Татыр/Мачои.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323961/
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