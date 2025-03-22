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Власть

В управделами президента рассказали, как идет строительство нового Ошского рынка

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков поделился у себя в Facebook информацией о строящемся новом Ошском базаре.

По словам чиновника, он посетил объект с главой управделами президента Каныбеком Тумонбаевым.

«Действующий Ошский рынок, основанный в 1983 году, перестал отвечать современным требованиям, создавая неудобства и являясь одной из причин городских пробок. Президент Садыр Жапаров поручил перенести рынок за город, а на его месте создать парк», — написал Дайырбек Орунбеков.

Каныбек Тумонбаев рассказал, что площадь нового рынка в четыре-пять раз превысит размеры нынешнего. В состав комплекса войдут магазины, торговые павильоны, кафе, парковки и другие объекты обслуживания.

«Завершается строительство шести блоков. Затем возведем еще столько же. Каждый из них занимает 2,5 тысячи квадратных метров. Но основная проблема в том, что на глубине 1 метра грунтовые воды, это осложняет работу. Мы установили дренажи, откачали воду», — сказал глава управделами президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323620/
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