Бесплатных мест не будет? Торговцы Ошского рынка требуют разъяснений у властей

Торговцы Ошского рынка заявили о серьезной обеспокоенности из-за распространяющихся сообщений о том, что при возможном переносе рынка места в новом торговом комплексе будут продавать. Видеообращение предпринимателей активно распространяют в соцсетях.

По словам продавцов, власти ранее обещали, что рынок перенесут, а всем действующим предпринимателям предоставят места на новом базаре бесплатно и на улучшенных условиях.

Однако за последние две недели в интернете появились сообщения о продаже помещений и коммерческих точек.

Торговцы утверждают: «Мы много лет работаем на этом месте. Все официально платим — патенты, сборы. Теперь по разным источникам говорят, что на новом базаре места будут продавать. У многих кредиты, ежедневные расходы, и купить новую точку просто невозможно. Мы две недели ходим к администрации — нам отвечают, что информации нет. Мы просим власти дать официальный ответ».

Предприниматели просят мэрию Бишкека разъяснить официальные планы по переносу рынка, подтвердить или опровергнуть информацию о продаже торговых мест и сообщить, какие гарантии получат нынешние торговцы.

Комментариев от городских властей пока нет.