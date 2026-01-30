Бесплатных мест не будет? Торговцы Ошского рынка требуют разъяснений у властей

Торговцы Ошского рынка заявили о серьезной обеспокоенности из-за распространяющихся сообщений о том, что при возможном переносе рынка места в новом торговом комплексе будут продавать. Видеообращение предпринимателей активно распространяют в соцсетях.
Однако за последние две недели в интернете появились сообщения о продаже помещений и коммерческих точек.
Торговцы утверждают: «Мы много лет работаем на этом месте. Все официально платим — патенты, сборы. Теперь по разным источникам говорят, что на новом базаре места будут продавать. У многих кредиты, ежедневные расходы, и купить новую точку просто невозможно. Мы две недели ходим к администрации — нам отвечают, что информации нет. Мы просим власти дать официальный ответ».
Предприниматели просят мэрию Бишкека разъяснить официальные планы по переносу рынка, подтвердить или опровергнуть информацию о продаже торговых мест и сообщить, какие гарантии получат нынешние торговцы.
Комментариев от городских властей пока нет.