Общество

Рейд на Ошском рынке: торговцы в слезах — «нам больше негде зарабатывать»

На Ошском рынке в Бишкеке прошел очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли. Сотрудники муниципальной инспекции мэрии потребовали освободить проходы и прилегающие территории, где торговля запрещена, сообщили в мэрии.

По ее данным, часть продавцов продолжала выходить на стихийные места, несмотря на ранее выданные официальные уведомления о запрете.

Во время рейда возникла напряженная ситуация: торговцы плакали, утверждая, что это их единственный заработок и «других мест для работы нет». Некоторые пытались удержать товар и места, дойдя до словесных конфликтов и толкотни.

Инспекторы составили протоколы в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях. При повторном нарушении товар подлежит изъятию.

В мэрии отмечают, что стихийная торговля препятствует проходу людей и движению транспорта, создает антисанитарные условия и нарушает правила работы рынка. При этом местные жители и продавцы уже не первый раз поднимают вопрос о нехватке доступных торговых мест.

Ежедневные дежурства на рынке продолжатся.
