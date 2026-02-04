17:17
Торговые места на новом Ошском рынке будут предоставляться бесплатно

Власти разъяснили условия работы Ошского рынка после его переноса на новую территорию. Торговые места будут предоставляться предпринимателям в аренду напрямую государством и не подлежат продаже. Об этом заявил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев на встрече с торговцами.

По его словам, рынок является государственной собственностью, в связи с чем посредничество и субаренда недопустимы. Все арендные платежи должны поступать напрямую в бюджет.

Торговые места на новом рынке будут предоставляться бесплатно — предприниматели будут оплачивать только установленную арендную плату.

Для упорядочения торговли планируется создать комиссию, которая проведет учет торговцев и распределит места с учетом ассортимента реализуемых товаров. Приоритет при распределении получат те, кто давно работает на Ошском базаре, исправно платит налоги и имеет патент.

Туманбаев также призвал предпринимателей привести в порядок документы и не распространять слухи о якобы продаже торговых мест.

Касаясь дальнейшей судьбы действующего рынка, он сообщил, что его снос будет проходить поэтапно — — освобождение территории начнется в направлении рынка «Баткен».
«После переезда на месте старого Ошского базара будет парк, а на территории рынка «Кыял» — больница», — сказал чиновник.

Кроме того, для обеспечения транспортной доступности, по его словам, уже закуплено 180 автобусов, которые будут курсировать до нового Ошского рынка.

Открытие нового Ошского рынка запланировано на 1 августа этого года.

Напомним, о планах переноса Ошского рынка власти Бишкека сообщают с 2023-го. Новый рынок строят на севере столицы, за пределами центральной части города. Проект предусматривает крупный торговый комплекс с крытыми павильонами, складскими помещениями, инженерной инфраструктурой и парковкой.

В конце января 2026 года сообщалось о начале реализации торговых помещений на новой площадке. При этом среди предпринимателей неоднократно возникали опасения относительно того, что переезд будет сопровождаться закрытием старого рынка до полной готовности нового объекта и торговые места будут предоставляться на платной основе.
