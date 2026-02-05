Новый Ошский рынок. При мэрии создадут комиссию для работы с торговцами

Депутат Куванычбек Конгантиев на заседании Жогорку Кенеша поинтересовался, кто несет ответственность за реализацию проекта по новому Ошскому рынку.

«Вчера во время выезда руководитель управления делами дал информацию, что 916 торговцев будут перевезены и получат свое место. На сегодняшний день, со слов акима Ленинского района, на Ошском базаре находится 8,5 тысячи торговых мест», — сказал депутат.

Читайте по теме Билет в неизвестность: почему торговцы Ошского рынка боятся платного переезда

Глава Минстроя Нурдан Орунтаев отметил, что реализацией проекта занимается управление делами президента. При этом вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев сообщил, что количество торговцев еще уточняется. Заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев добавил, что власти заинтересованы в том, чтобы все субъекты получили место на новом рынке и правительство в целом несет ответственность за реализацию проекта.

«Получается, реализацией этого проекта занимается управделами, мэрия составляет количество, на вопросы отвечает Минстрой. Вы можете сказать конкретно: к кому людям обращаться? Создайте межведкомиссию, чтобы туда вошли все органы, кто может предоставить информацию. Чтобы люди знали, куда им идти и задавать вопросы. Потому что в акимиате не знают, в мэрии не знают, в управделами достучаться, понятно, невозможно. Я прошу, чтобы эта комиссия определила четкие правила, каким образом будут переезжать торговцы, в какие сроки и по какому принципу будут распределяться места», — сказал Куванычбек Конгантиев.

Данияр Амангельдиев ответил, что совместно с мэрией будет создана рабочая группа для прозрачности процесса. По его словам, сделано это будет на следующей неделе.

Напомним, о планах переноса Ошского рынка власти Бишкека сообщают с 2023-го. Новый рынок строят на севере столицы, за пределами центральной части города. Проект предусматривает крупный торговый комплекс с крытыми павильонами, складскими помещениями, инженерной инфраструктурой и парковкой.

В конце января 2026 года сообщалось о начале реализации торговых помещений на новой площадке. При этом среди предпринимателей неоднократно возникали опасения относительно того, что переезд будет сопровождаться закрытием старого рынка до полной готовности нового объекта и торговые места будут предоставляться на платной основе.