Продажи коммерческих помещений на новом Ошском рынке стартуют в конце января

Старт продаж коммерческих помещений в новом строящемся комплексе «Ошский рынок» запланирован на конец января 2026 года. Об этом редакции 24.kg сообщили в пресс-службе управления делами президента КР.

На территории рынка активно ведутся строительные работы, монолитная часть из них почти завершена. По прогнозам ответственных за стройку, один из крупнейших торговых объектов региона может начать работу уже в начале лета 2026 года.

Общая площадь рынка составляет 155 тысяч квадратных метров, из которых 20 тысяч — отведены под складские помещения, 50 тысяч — под торговые площади. Проект также включает зеленый рынок с навесом и подземную парковку на 500 автомобилей.

Предпринимателей просят заранее подготовиться к переезду.

Фото 24.kg. проект нового Ошского рынка

Напомним, проект реализуется по поручению президента и направлен на создание современной торговой инфраструктуры. Новый крытый рынок должен заменить уличную торговлю и обеспечить предпринимателям комфортные и безопасные условия работы, соответствующие санитарным нормам.