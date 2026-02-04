Билет в неизвестность: почему торговцы Ошского рынка боятся платного переезда

Для властей это проект по разгрузке Бишкека, для туристов — экзотика, а для тысяч продавцов — единственный способ прокормить семьи. Пока переезд Ошского рынка из центра столицы обрастает слухами, журналисты 24.kg отправились в торговые ряды, чтобы услышать тех, кто не понимает, куда идти завтра. Почему кто-то готов к переезду, а другие готовятся к закрытию? И почему цена вопроса в этом споре не только аренда, но и доверие к власти?

Рынок в режиме ожидания: что известно о переезде

Власти заявили о планах перенести базар из города несколько лет назад. Строительство нового Ошского рынка вблизи МТУ «Пригородное» близится к завершению, однако конкретных условий переезда до сих пор не озвучили.

По словам предпринимателей, ранее власти заявляли, что все работающие на базаре получат места на новом рынке бесплатно и на более комфортных условиях. Но появившиеся новости о продаже торговых мест и коммерческих площадей в новом комплексе серьезно обеспокоили людей.

Видеообращение предпринимателей активно распространяли в социальных сетях.

Люди просят мэрию Бишкека дать официальный комментарий о планах переноса рынка, разъяснить условия предоставления торговых мест и обозначить гарантии для действующих предпринимателей.

Цена торгового места: бесплатные обещания против коммерческих объявлений

Продавцы Ошского рынка рассказали журналистам 24.kg о том, что отправили обращение президенту Садыру Жапарову с просьбой разъяснить, будут ли для них места на новом Ошском базаре. Подписались более 500 торговцев, которые просят не лишать их рабочих мест, а в случае закрытия Ошского рынка, которому многие отдали не один десяток лет, предоставить площади в новом комплексе.





Мы пообщались с продавцами и покупателями, чтобы узнать, готовы ли они ездить на новый Ошский рынок — одни на работу, другие за покупками.

«У меня несколько кредитов и, если меня оставят без работы, я просто не знаю, что делать», — делится предприниматель.







«Мы очень хотим работать в комфортных условиях, где тепло зимой и прохладно летом, поэтому ждем каких-то предложений от руководства нового объекта и готовы переехать», — говорят торговцы.

Голоса базара: От оптимизма тачечников до закрытия зоомагазинов

Многие покупатели приезжают на Ошский рынок издалека, например из поселка Нижнечуйское. Но если на новый базар будет ходить общественный транспорт и цены будут такими же демократичными, как и здесь, они готовы ездить и туда.

«Здесь недорого и можно все взять оптом, есть выбор и дешевле, чем в магазинах. Если рынок переедет, будет неудобно, но что делать — придется ехать туда. Главное, чтобы был удобный транспорт. Надеюсь, там будет порядок, посмотрите, в каких условиях здесь торгуют люди», — говорит одна из посетительниц рынка.







На Ошском рынке есть всеми любимый торговец специями. В выходные дни к нему буквально выстраиваются очереди покупателей. Помимо продажи, он дает советы и всегда выслушивает клиентов. Свой предпринимательский путь он начинал с торговли рыбой и овощами, но больше всего времени отдал специям. На вопрос, готов ли он переехать на новый рынок, мужчина просто ответил: «Кушать хочется — куда денешься?»

А вот магазин зоотоваров с переездом Ошского рынка, скорее всего, просто закроется: кто поедет в район Пригородного за попугаем или кормом для кошки?

«Для нас переезжать на новое место убыточно. Пока оно раскрутится, пока люди привыкнут. Проще закрыться. Здесь, говорят, много грязи, но если человек не будет мусорить, то и грязи не будет», — считает она.

Старый базар или новый? Пока режим неопределенности

История с переносом Ошского рынка остается в подвешенном состоянии. С одной стороны — строительство нового торгового комплекса, с другой — тысячи людей, для которых рынок является единственным источником дохода и привычным пространством жизни.





Пока официальных разъяснений нет, неопределенность усиливает тревогу предпринимателей и порождает слухи. В этих условиях ключевым остается диалог между городскими властями и торговцами, от которого напрямую зависит не только судьба одного из самых известных рынков столицы, но и благополучие тысяч семей.