Новый Ошский рынок и Западный автовокзал готовят к запуску до саммита ШОС

Высокопоставленные должностные лица страны ознакомились с ходом строительства ключевых инфраструктурных объектов на подъезде к аэропорту «Манас». Западный автовокзал и новый Ошский рынок, возводимые за селом Пригородное, планируется открыть в мае этого года.

Оба объекта посетили председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

Последний сообщил, что оба объекта начнут функционировать до саммита ШОС, который должен пройти в Бишкеке в августе 2026 года.

Как строится новый Ошский рынок

Активно ведутся строительные работы на территории нового Ошского рынка. Один из крупнейших торговых объектов региона уже сегодня приобретает четкие очертания и, по прогнозам строителей, сможет начать функционировать уже в текущем году.

Как рассказал начальник строительного участка Талант Керимкулов, общая площадь рынка составляет 155 тысяч квадратных метров. Из них 20 тысяч квадратных метров отведены под складские помещения, 50 тысяч — под общие торговые площади. Помимо этого, проектом предусмотрен зеленый рынок с навесом, а также подземная парковка, рассчитанная на 500 машин.

По словам руководителя стройки, одним из самых сложных этапов стали работы, связанные с грунтовыми водами. Однако проблему удалось полностью решить еще на начальной стадии.

Когда мы начинали работу, через два метра выходила вода. Здесь проводились земляные работы, сделали двойную дренажную систему и замену грунта, то есть плохой грунт заменили другим. Мы старались работать по азербайджанскому методу установки дренажа. Талант Керимкулов

Он добавил, что на строительстве нового Ошского рынка задействовано около 500 рабочих, ежедневно используется от 20 до 30 единиц специализированной техники. Работы ведутся поэтапно с соблюдением всех технических требований.

На территории объекта выполнено бурение трех скважин. Работы по устройству наружного и внутреннего дренажа находятся на завершающем этапе.

По данным строителей, в блоках № 1–5 полностью завершены монолитные работы, сейчас там прокладываются инженерные коммуникации. На территории зеленого рынка (блок № 6) завершается монтаж металлоконструкций, а в секциях № 6–8, 10–11 и 15–20 кровельные, монолитные и инженерные работы находятся на высокой стадии готовности. В отдельных секциях инженерные сети выполнены почти полностью, продолжаются остекление и отделочные работы. Также завершены основные монолитные работы по переходам и заездам.

Строительство сетей водоснабжения и канализации, а также благоустройство территории и дорожные работы пока не начаты.

Строители уверены, что запуск рынка в этом году станет важным шагом для развития городской инфраструктуры и создаст комфортные условия как для предпринимателей, так и для покупателей.

Автовокзал будущего. Что уже сделано и что будет предусмотрено для пассажиров

На строительной площадке нового автовокзального комплекса работа не останавливается ни на минуту. Круглосуточно и в две смены здесь продолжается возведение одного из крупнейших инфраструктурных объектов города.

Как рассказал начальник строительного участка Султанбек Турганбаев, работы по строительству автовокзала стартовали 12 февраля прошлого года.

Общая площадь самого автовокзала составляет порядка 30 тысяч квадратных метров.

По его словам, еще на этапе проектирования была предусмотрена дренажная система, поэтому проблем с грунтовыми водами на объекте не возникло.

Значительная часть работ выполнена и снаружи здания. Кровля готова на 80 процентов, продолжается установка панорамных окон, которые придадут комплексу современный облик.

На сегодня монолитные работы завершены на 100 процентов. Сейчас строители сосредоточены на внутренних и инженерных работах. Ведется электромонтаж, прокладываются системы водоснабжения и канализации, устанавливаются отопление и вентиляция. Параллельно идет установка пожарной сигнализации, а также межкомнатных перегородок и укладка кафеля (напольного и стенового).

Заказчиком проекта выступает ОсОО «Кыргызстройсервис», подрядчиком — ОсОО «Курулуш компани».

«Будущий автовокзал состоит из девяти блоков. Пять из них образуют основное здание вокзала. Шестой и седьмой блоки предназначены для перрона, где будет осуществляться посадка и высадка пассажиров общественного транспорта. Восьмой и девятый блоки — это боковые «крылья» здания, выполненные в виде навесов», — рассказал начальник стройки.

По его сообщениям, на новом автовокзале будут созданы все необходимые условия для комфорта пассажиров и горожан. Здесь разместятся залы ожидания, гостиница и точки общественного питания. На прилегающей территории предусмотрено 50–60 парковочных мест для рейсовых автобусов.