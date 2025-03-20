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Власть

Садыр Жапаров выделит 1 миллиард сомов на новый футбольный комплекс в Баткене

Фото пресс-служба президента. президент КР в Баткене

Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Баткенскую область открыл новый учебно-лечебный и научный комплекс Кыргызской государственной медицинской академии имени И.Ахунбаева в городе Баткене и 15 социальных объектов по стране в режиме онлайн.

Тогда президент объявил о выделении 1 миллиарда сомов на строительство футбольного комплекса для мэрии города Баткена из Государственного стабилизационного фонда. Это решение направлено на поддержку талантливой молодежи области и продвижение здорового образа жизни среди населения. Кроме того, он подчеркнул, что в рамках всестороннего развития областного центра в ближайшие годы планируется строительство нового города.

В своем обращении к баткенцам президент отметил, что не только жители Баткена, но и весь народ Кыргызстана испытывает радость от того, что в преддверии праздника Нооруз, символизирующего весеннее равноденствие и обновление природы, вопросы по границам страны были полностью разрешены.

Он подчеркнул, что границы Кыргызстана начинаются с Баткена и любые волнения в этом регионе затрагивают всю страну. Президент выразил уверенность, что теперь, с окончательным уточнением границ, этот вопрос закрыт. Кроме того, он заверил, что государство не оставит без поддержки жителей Баткена, которым приходится переселяться. Власти возьмут на себя строительство современных домов, создавая для них комфортные условия для жизни.

Отныне кыргызско-таджикская граница станет границей мира, безопасности и добрососедского сотрудничества. В Баткене воцарится мирная жизнь, народ обретет спокойствие.

Садыр Жапаров

В рамках Национальной программы развития Кыргызстана до 2026 года для реализации Концепции региональной политики был выдвинут проект строительства учебно-лечебного и научного комплекса Кыргызской государственной медицинской академии имени И.Ахунбаева, и в 2022 году был заложен фундамент для этого комплекса.

Этот современный медицинский центр оснащен компьютерной томографией, цифровым рентгеновским аппаратом, ультразвуковым и эндоскопическим оборудованиями. В клинике есть стационар на 76 коек, общежитие на 96 мест и современный конференц-зал, рассчитанный на 160 человек. На строительство клиники было израсходовано 292 миллиона сомов, а на медицинское оборудование — 99 миллионов сомов.

Кроме того, глава государства подарил области два автомобиля скорой помощи.

Также, одновременно в онлайн-формате с участием президента состоялось открытие 15 социальных объектов по всей стране, среди них: 6 школ, 4 детских сада, 2 центра семейных врачей, 1 музыкальная школа и 2 спортивных зала. В школах созданы все условия для качественного обучения учащихся, классы и лаборатории оснащены специальным оборудованием и учебно-методическим материалом.

Затем Садыр Жапаров осмотрел новое здание, ознакомился с современным медицинским оборудованием, установленным в учреждении, и побеседовал с персоналом учебно-лечебного и научного комплекса имени И.Ахунбаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323452/
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