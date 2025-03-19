15:04
USD 87.02
EUR 95.29
RUB 1.05
Власть

Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала договор о границе с КР

Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана рассмотрели и ратифицировали договор о государственной границе с Кыргызстаном.

Напомним, документ 13 марта в рамках государственного визита главы РТ в Бишкек подписан президентами двух стран Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.

Нижняя палата таджикского парламента также ратифицировала соглашение о строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, благоустройстве и использовании автомобильных перекрестков, а также межправительственное соглашение об обеспечении доступа к водно-энергетическим объектам.

Отметим, что только после обмена ратификационными грамотами на границе начнется процесс демаркации — то есть установка пограничных знаков и другой инфраструктуры.

  • Общая протяженность кыргызско-таджикской границы — 1 тысяча 6,84 километра, из которых 519,9 километра уточнены до 2011 года, а 486,94 километра определены за последние три года.

Ранее, выступая в Жогорку Кенеше, глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев, который возглавлял междправительственную комиссию по границе, рассказал, на основе каких принципов рассматривали вопрос государственной границы:

  • Таджикистан согласился описывать приграничные участки с Кыргызстаном по документам 1991 года, а не 1924-1927 годов.
  • Решения принимались с учетом интересов обеих сторон, так как односторонние соглашения могли бы привести к новым конфликтам.
  • Достигнуты взаимные уступки: Таджикистан пошел на уступки по важным для Кыргызстана участкам, а Кыргызстан — по важным для Таджикистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323306/
просмотров: 460
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан предлагает установить электронные счетчики на водозаборе «Головной»
Мы не можем отказать таджикам в воде. Камчыбек Ташиев о водозаборе «Головной»
Сенат Олий Мажлиса узаконил обмен осужденными Узбекистана и Кыргызстана
Генсек ОТГ назвал договор о границе шагом к стабильности в регионе
Россия приветствует подписание договора о госгранице между КР и РТ
МИД Турции приветствует решение приграничного вопроса между КР и РТ
ООН поздравила Кыргызстан и Таджикистан с подписанием договора о госгранице
Заявление президента после подписания соглашения с РТ. Ключевые моменты
Во время госвизита Эмомали Рахмона в КР будет подписан договор по границе
На границе Кыргызстана и Таджикистана ЕС построит объекты для безопасности
Популярные новости
На&nbsp;месте ипподрома &laquo;Ак-Кула&raquo; начали строить городок на&nbsp;60&nbsp;тысяч человек На месте ипподрома «Ак-Кула» начали строить городок на 60 тысяч человек
Коррупция в&nbsp;Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам Коррупция в Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам
Переговоры с&nbsp;Россией по&nbsp;Украине вступают в&nbsp;&laquo;критическую стадию&raquo;&nbsp;&mdash; Дональд Трамп Переговоры с Россией по Украине вступают в «критическую стадию» — Дональд Трамп
Чиновники рассказали, чем можно заменить самый дорогой препарат &laquo;Золгенсма&raquo; Чиновники рассказали, чем можно заменить самый дорогой препарат «Золгенсма»
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Глобальному договору ООН «Бакай Банк» присоединился к Глобальному договору ООН
Мифы, которые мешают взять выгодный кредит Мифы, которые мешают взять выгодный кредит
Депозит &laquo;Бай Бол&raquo;&nbsp;&mdash; приумножайте свой капитал с&nbsp;выгодой Депозит «Бай Бол» — приумножайте свой капитал с выгодой
В&nbsp;Бишкеке появится &laquo;город в&nbsp;городе&raquo;: дан старт проекту Royal Central Park В Бишкеке появится «город в городе»: дан старт проекту Royal Central Park
19 марта, среда
14:53
Нурлан Умтулов освобожден от должности заместителя председателя Налоговой службы Нурлан Умтулов освобожден от должности заместителя пред...
14:52
Кыргызстанцы в Корее, Японии и ОАЭ смогут оформлять доверенности на выезд детей
14:35
Переход на 12-летку. Специализированные школы не останутся в стороне
14:29
Жогорку Кенеш принял соглашения по кыргызско-таджикской границе в трех чтениях
14:23
«Бакай Банк» присоединился к Глобальному договору ООН