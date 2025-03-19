Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала договор о границе с КР

Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана рассмотрели и ратифицировали договор о государственной границе с Кыргызстаном.

Напомним, документ 13 марта в рамках государственного визита главы РТ в Бишкек подписан президентами двух стран Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.

Нижняя палата таджикского парламента также ратифицировала соглашение о строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, благоустройстве и использовании автомобильных перекрестков, а также межправительственное соглашение об обеспечении доступа к водно-энергетическим объектам.

Отметим, что только после обмена ратификационными грамотами на границе начнется процесс демаркации — то есть установка пограничных знаков и другой инфраструктуры.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы — 1 тысяча 6,84 километра, из которых 519,9 километра уточнены до 2011 года, а 486,94 километра определены за последние три года.

Ранее, выступая в Жогорку Кенеше, глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев, который возглавлял междправительственную комиссию по границе, рассказал, на основе каких принципов рассматривали вопрос государственной границы:

Таджикистан согласился описывать приграничные участки с Кыргызстаном по документам 1991 года, а не 1924-1927 годов.

Решения принимались с учетом интересов обеих сторон, так как односторонние соглашения могли бы привести к новым конфликтам.