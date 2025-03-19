Законопослушным кыргызстанцам в РФ гарантированы все права по договору о ЕАЭС

Состоялась встреча директора консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Сейтека Жумакадыр уулу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в КР Сергеем Вакуновым.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере.

Особое внимание уделено изменениям в российском миграционном законодательстве, новым правилам въезда в Россию и вопросам пребывания и трудовой деятельности кыргызстанцев на территории РФ. Дипломаты отметили, что законопослушные граждане должны пользоваться всеми правами, предусмотренными договором о Евразийском экономическом союзе.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении работы по проведению информационно-разъяснительной работы, а также о выработке практических решений для комплексного урегулирования имеющихся вопросов.