Если радио «Азаттык» закроется, чиновники обещают найти работу журналистам

Глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков прокомментировал возможное закрытие «Радио Свобода» (радио «Азаттык»).

«В связи с прекращением финансирования радио «Азаттык» существует риск его закрытия. Возможно, наши коллеги, работающие там, потеряют работу. Мы не равнодушны к этой ситуации и заявляем о своей готовности оказать всестороннюю поддержку нашим коллегам.



Мы не оставим опытных журналистов без работы и будем содействовать применению их опыта и знаний в направлениях, полезных для страны. У нас много опытных и отличных журналистов, их профессионализм и вклад в медиасферу огромны. Мы всегда будем оказывать им поддержку и постараемся создать условия для продолжения их деятельности на новых платформах», — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств, в том числе Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Голос Америки» и некоторые другие СМИ.