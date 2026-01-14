18:49
Депутатам напомнили о позиции президента по поводу демагогии и популизма

Руководитель отделом информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков прокомментировал заявления депутатов Жогорку Кенеша, касающиеся благоустройства Бишкека и законопроекта о государственных наградах.

Отвечая на критику депутата Дастан Бекешев по поводу строительства мини-футбольного поля на территории Ботсада, он напомнил, что до начала реконструкции объект находился в запущенном состоянии. По его словам, системы орошения не работали, деревья высыхали, освещение было недостаточным, фиксировались правонарушения, а условий для прогулок практически не было.

Как отметил Орунбеков, в настоящее время по поручению президента в Ботаническом саду ведутся масштабные работы. Построены пешеходные и беговые дорожки, обустроены освещение и видеонаблюдение, создана велодорожка протяженностью 8,5 километра, пробурены три скважины и внедряется система капельного орошения. Мини-футбольное поле размещается на каменистом участке, где ранее не росли деревья. Доходы от использования площадки планируется направлять на содержание и развитие Ботанического сада. Предлагаю дождаться завершения работ к лету и уже потом давать оценку, а не искать повод для критики заранее.

Кроме того, Орунбеков прокомментировал высказывания депутата Камила Талиева о законопроекте о государственных наградах. По его словам, документ был официально внесен в парламент 17 декабря 2025 года и не содержит звания «Кеменгер».

Он подчеркнул, что звание «Кеменгер» не предусмотрено действующей системой государственных наград и отсутствует в предлагаемых изменениях.

В связи с этим представитель администрации призвал корректно работать с текстом законопроекта и не распространять недостоверную информацию.

При этом он отметил, что вопрос возможного объединения званий «Народный поэт» и «Народный писатель» может стать предметом парламентского обсуждения. Депутаты вправе вносить предложения и поправки, а также дорабатывать документ в рамках законотворческой деятельности.

В завершение заведующий отделом информационной политики администрации президента напомнил о недопустимости демагогии и популизма при обсуждении государственных решений.
