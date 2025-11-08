Дайырбек Орунбеков прокомментировал арест прошлых сторонников президента КР

Руководитель службы информационной политики президента Дайырбек Орунбеков на своей странице в Facebook высказался по поводу ареста одного из прошлых сторонников главы государства Кудрета Тайчабарова.

По его словам, Садыр Жапаров в свое время собрал своих сторонников, поддерживавших его после 2020 года, и обратился к ним со словами: «Благодарю вас за прежнюю поддержку. Вы поддерживали меня, чтобы я работал честно и установил законность. Теперь я выполню эти ожидания. Также прошу вас не заниматься незаконными делами и не наносить вред государству ради личной выгоды».

Поддерживавшие его люди получили работу в соответствии со своими знаниями и опытом. Те, кто справился с работой, продолжают трудиться. А те, кто не смог и вовлекся в различные незаконные дела, уволены. В одном из своих выступлений президент также напомнил своим близким: «Сейчас я одинаков для всего народа», — отметил Дайырбек Орунбеков.

Тем временем, добавил он, «некоторые, говоря: «Я когда-то поддерживал его, мне можно все», оказались за решеткой».

«Более того, за незаконные действия Садыр Жапаров даже посадил своего близкого родственника. Тем, кто пишет: «Кудрет Тайчабаров когда-то поддерживал Садыра Жапарова», можно ответить так: то, что кто-то когда-то поддерживал, не освобождает от ответственности. Те, кто поддерживал искренне, и сейчас спокойно живут и продолжают поддерживать. Впредь же предупреждаем: если кто-то, прикрываясь словами: «Я близок к президенту, раньше его поддерживал», нарушит закон, он понесет наказание наравне с другими», — сказал руководитель службы информационной политики главы государства.

Напомним, что ранее сотрудники МВД задержали Кудрета Тайчабарова, ранее фигурировавшего в материалах проверки по факту его возможных связей с участниками организованных преступных структур.