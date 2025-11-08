14:43
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Власть

Дайырбек Орунбеков прокомментировал арест прошлых сторонников президента КР

Руководитель службы информационной политики президента Дайырбек Орунбеков на своей странице в Facebook высказался по поводу ареста одного из прошлых сторонников главы государства Кудрета Тайчабарова.

По его словам, Садыр Жапаров в свое время собрал своих сторонников, поддерживавших его после 2020 года, и обратился к ним со словами: «Благодарю вас за прежнюю поддержку. Вы поддерживали меня, чтобы я работал честно и установил законность. Теперь я выполню эти ожидания. Также прошу вас не заниматься незаконными делами и не наносить вред государству ради личной выгоды».

Поддерживавшие его люди получили работу в соответствии со своими знаниями и опытом. Те, кто справился с работой, продолжают трудиться. А те, кто не смог и вовлекся в различные незаконные дела, уволены. В одном из своих выступлений президент также напомнил своим близким: «Сейчас я одинаков для всего народа», — отметил Дайырбек Орунбеков.

Тем временем, добавил он, «некоторые, говоря: «Я когда-то поддерживал его, мне можно все», оказались за решеткой».

«Более того, за незаконные действия Садыр Жапаров даже посадил своего близкого родственника. Тем, кто пишет: «Кудрет Тайчабаров когда-то поддерживал Садыра Жапарова», можно ответить так: то, что кто-то когда-то поддерживал, не освобождает от ответственности. Те, кто поддерживал искренне, и сейчас спокойно живут и продолжают поддерживать. Впредь же предупреждаем: если кто-то, прикрываясь словами: «Я близок к президенту, раньше его поддерживал», нарушит закон, он понесет наказание наравне с другими», — сказал руководитель службы информационной политики главы государства.

Напомним, что ранее сотрудники МВД задержали Кудрета Тайчабарова, ранее фигурировавшего в материалах проверки по факту его возможных связей с участниками организованных преступных структур.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350190/
просмотров: 489
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2025. Милиция задержала Кудрета Тайчабарова
В Токмоке в рамках государственной ипотеки построят более 1 тысячи 900 квартир
Без шанса на мандат. Скандальный экс-чиновник тоже оказался на фото с Кольбаевым
Садыр Жапаров в Вашингтоне. Чего ждать от встречи с Трампом
Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в США
Садыр Жапаров протестировал новую систему дистанционного голосования
Экспорт замороженных фруктов из Кыргызстана вырос в четыре раза
Дебаты в Бишкеке о возврате смертной казни: защита общества или нарушение прав?
Дайырбек Орунбеков призвал не верить кандидатам, крадущим заслуги государства
Протоколы и постановления по делам о правонарушениях будут направлять онлайн
Популярные новости
В&nbsp;Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и&nbsp;США В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и США
Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон
Коррупция в&nbsp;Токмоке: бывшего мэра и&nbsp;чиновников осудили на&nbsp;11&ndash;13 лет Коррупция в Токмоке: бывшего мэра и чиновников осудили на 11–13 лет
Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на&nbsp;территорию России Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на территорию России
Бизнес
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
8 ноября, суббота
14:31
Внешнее управление в ЗАО «Кум-Шагыл» снова продлили Внешнее управление в ЗАО «Кум-Шагыл» снова продлили
14:07
Дайырбек Орунбеков прокомментировал арест прошлых сторонников президента КР
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 8 ноября. Как изменились цены за неделю
13:59
Сотрудники ГНС выявили товары без документов, подтверждающих происхождение
13:54
На месте здания кинотеатра «Чатыр-Куль» построят культурный центр