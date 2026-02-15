13:32
Очерняющих в соцсетях Камчыбека Ташиева выявят и накажут — Дайырбек Орунбеков

Руководитель пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков заявляет, что в соцсетях появились фейковые аккаунты, которые распространяют негативную информацию о Камчыбеке Ташиеве и его близких.

Он назвал умышленной попыткой накалить ситуацию.

«Мы расцениваем это как провокацию, усугубляющую ситуацию. Соответствующие органы ведут следственные мероприятия. Если провокация подтвердится, виновные будут наказаны», — написал Дайырбек Орунбеков в соцсетях.

По его словам, попытки политического заговора и распространение провокационной информации в интернете это не что иное, как преступление.
