Руководитель пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков заявляет, что в соцсетях появились фейковые аккаунты, которые распространяют негативную информацию о Камчыбеке Ташиеве и его близких.

Он назвал умышленной попыткой накалить ситуацию.

«Мы расцениваем это как провокацию, усугубляющую ситуацию. Соответствующие органы ведут следственные мероприятия. Если провокация подтвердится, виновные будут наказаны», — написал Дайырбек Орунбеков в соцсетях.

По его словам, попытки политического заговора и распространение провокационной информации в интернете это не что иное, как преступление.