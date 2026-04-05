07:26
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Агент 024

Цветы Чон-Арыка и солнечная станция. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по центру Бишкека и окрестностям столицы, проедем до Иссык-Куля, а потом отправимся на юг страны — в Баткенскую область.

Весна почти полностью захватила Бишкек. Это подтверждает наш автор Мээрим Акназарова, которая прогулялась по скверу имени Таттыбубу Турсунбаевой. Он расположен рядом с площадью имени Турдакуна Усубалиева (Старая площадь).

Прогуляемся по окраине города — Чон-Арыку. Именно там прошлой весной увидел такую красоту Илья Шипулин.

«Вереница солнечных панелей, простирающаяся на сотни гектаров, становится реальностью. Они потихоньку преобразуют пейзажи в индустриальные. Вот и бесплодная Иссык-Кульская пустошь меняет свой привычный образ», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев.

А теперь вместе с Николаем Манаковским вернемся все-таки к иссык-кульским пейзажам и самому озеру. Пока это, к счастью, на нашей жемчужине еще осталось.

И еще немного природной красоты Иссык-Куля — горы южного берега озера от Василия Павлова.

Фото Василия Павлова. Горы Джети-Огуза
Теперь отправляемся далеко на юг — в Баткенскую область. Побродим по берегами озера Торт-Куль и окраинам Баткена, где цвел абрикос. Фотографии сделала Толекан Исмаилова.

Завершим наше небольшое путешествие в ущелье Мурдаш, расположенном в Алайском районе. Там в феврале побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, что работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

Читайте по теме
Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/367978/
просмотров: 2675
Версия для печати
Популярные новости
Сотрудники одной из&nbsp;компаний в&nbsp;Бишкеке устроили стихийную парковку на&nbsp;газонах Сотрудники одной из компаний в Бишкеке устроили стихийную парковку на газонах
Жители &laquo;Ак‑Орго&raquo; жалуются на&nbsp;дым и&nbsp;загрязнение воздуха от&nbsp;частной медресе Жители «Ак‑Орго» жалуются на дым и загрязнение воздуха от частной медресе
На&nbsp;фронтоне Русского драматического театра восстановили отвалившиеся буквы На фронтоне Русского драматического театра восстановили отвалившиеся буквы
Обрезка деревьев на&nbsp;улице Боконбаева возмутила бишкекчан Обрезка деревьев на улице Боконбаева возмутила бишкекчан
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино
18:30
6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:36
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета