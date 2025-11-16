Драка водителей. Орунбеков назвал провокаторами распространяющих ложные данные

После массовой драки вблизи села Константиновка Аламединского района по подозрению в хулиганстве задержаны 16 человек. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков назвал провокаторами тех, кто распространяет ложные сведения.

Он считает, что это был бытовой конфликт между гражданами Китая и Кыргызстана, работающими на строительном объекте, причина — дорожный спор водителей грузовых автомобилей.

Читайте по теме В Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы уже установили личности участников, в том числе граждан Китая, и ведут расследование.

«Однако инцидент активно используется провокаторами. Они распространяют ложные сведения, разжигающие межнациональную рознь, утверждая, что «китайцы наводнили страну и начали нас избивать». Важно понимать: конфликты между людьми — это часть человеческой природы, не зависящая от национальности. Наши граждане, работающие за рубежом (а их более 1,5 миллиона), также сталкиваются с подобными бытовыми ссорами. Не стоит поддаваться на провокации», — написал он в своих соцсетях.

По его словам, в Кыргызстане активно ведется строительство, и существует дефицит рабочих кадров. Поэтому временно привлекаются специалисты из Китая. Кроме этого, китайские рабочие задействованы, в частности, в строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, поскольку этот проект реализуется с использованием китайских технологий и требует их профильных специалистов.

Он добавил, что присутствие иностранных граждан регулируется строгим визовым режимом — по истечении срока визы они обязаны покинуть страну.

«Не подливайте масла в огонь провокаторам, давайте будем широко мыслить и думать о будущем», — резюмировал Дайырбек Орунбеков.

Ранее сообщалось, что между водителями двух компаний, осуществляющими перевозку песчано-гравийной смеси с карьера, произошел конфликт из-за разъезда на проезжей части, в результате чего завязалась потасовка. Один из водителей обратился с травмами в Чуйскую областную больницу.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий все участники инцидента установлены — 44 человека доставлены в ГУВД Чуйской области для проведения следственных действий. Из них 16 человек задержаны и водворены в изолятор временного содержания.