В США арестовали родственниц убитого иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает Reuters.

Уточняется, что федеральные агенты задержали племянницу и внучатую племянницу убитого в 2020 году командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

В публикации говорится, что Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь находятся под стражей Службы иммиграции и таможенного контроля США.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил задержание родственниц Сулеймани, и сообщил, что лишил их грин-карт — они будут депортированы.

«До недавнего времени Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь были обладательницами грин-карт и жили в США в роскоши. Афшар — племянница покойного иранского генерал-майора Касема Сулеймани. Она также является открытой сторонницей иранского режима, приветствовала атаки на американцев и называла нашу страну «великим сатаной». На этой неделе я лишил Афшар и ее дочь легального статуса, и сейчас они находятся под стражей ICE в ожидании депортации из США. Администрация Трампа не позволит, чтобы наша страна становилась домом для иностранных граждан, поддерживающих антиамериканские террористические режимы», — написал Марко Рубио в соцсети X.