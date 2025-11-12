15:19
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Власть

Дайырбек Орунбеков: Атамбаев не поднял энергетику, а сломал ей хребет

Глава службы информационной политики президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков написал, что заявления бывшего президента Алмазбека Атамбаева о «восстановлении энергетики» не соответствуют действительности.

По его словам, при Атамбаеве Кыргызстан подписал соглашение с российской компанией «РусГидро» о строительстве Верхненарынского каскада ГЭС. Проекту официально дали старт — на фото видно, как закладывают символическую капсулу.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей
Однако вскоре, отметил он, власть Атамбаева в одностороннем порядке расторгла договор с «РусГидро» и объявила о новом контракте с чешской компанией Liglass Trading.

«РусГидро» потратила $37 миллионов на подготовку и уплату налогов, но правительство так и не смогло объяснить, куда ушли эти деньги. В итоге средства «исчезли», а долг остался за Кыргызстаном«, — подчеркнул Дайырбек Орунбеков.

Компания подала в международный арбитраж, где выиграла дело. С процентами сумма долга выросла до $51 миллиона.

«Если бы договор не нарушили, страна могла бы доказать свою правоту. Но вместо этого мы получили миллионы долгов и испорченную репутацию», — заявил он.

После расторжения контракта с Россией, продолжает Дайырбек Орунбеков, власти Атамбаева подписали соглашение с Liglass Trading, обещавшей построить 12 ГЭС. Позже выяснилось, что компания — фиктивная: журналисты нашли по ее адресу лишь разрушенный завод.

«Даже с этой фейковой компанией Кыргызстан остался должен еще $3 миллиона», — отметил глава службы информационной политики.

По его словам, старт строительства Верхненарынского каскада был чистой показухой: «Четыре доски, немного цемента, пара лопат — и ни одной техники. Так начинался «великий проект»».

«Атамбаев говорит, что поставил энергетику на ноги. На деле он сломал ей хребет», — заключил Дайырбек Орунбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350608/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Таалайбек Ибраев: Энергетика — это не место для споров, а работа 24/7
Министр энергетики Таалайбек Ибраев ответил на заявления Алмазбека Атамбаева
Дайырбек Орунбеков прокомментировал арест прошлых сторонников президента КР
Экспорт замороженных фруктов из Кыргызстана вырос в четыре раза
Дайырбек Орунбеков призвал не верить кандидатам, крадущим заслуги государства
Садыр Жапаров пообещал полную энергетическую независимость КР через 2,5 года
В Бишкеке обсудили повышение эффективности госкоммуникаций и работы пресс-служб
При формировании общих рынков энергоресурсов ЕАЭС остаются несогласованные темы
В энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
Популярные новости
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны&nbsp;&mdash; народ сделал свой выбор Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
Президент объяснил причины дефицита электроэнергии и&nbsp;ужесточения выдачи прав Президент объяснил причины дефицита электроэнергии и ужесточения выдачи прав
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;3-7 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 ноября
Визит Токаева в&nbsp;Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители Визит Токаева в Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители
Бизнес
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
12 ноября, среда
15:19
В Казахстане депутаты мажилиса проголосовали за запрет пропаганды ЛГБТ В Казахстане депутаты мажилиса проголосовали за запрет...
15:11
В Караколе мужчина подозревается в серийном мошенничестве. Он обманул 10 человек
14:52
iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
14:42
В Манасе девушка во время поцелуя откусила парню язык и часть губы
14:34
Садыр Жапаров выразил соболезнования Турции в связи с крушением самолета