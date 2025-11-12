Дайырбек Орунбеков: Атамбаев не поднял энергетику, а сломал ей хребет

Глава службы информационной политики президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков написал, что заявления бывшего президента Алмазбека Атамбаева о «восстановлении энергетики» не соответствуют действительности.

По его словам, при Атамбаеве Кыргызстан подписал соглашение с российской компанией «РусГидро» о строительстве Верхненарынского каскада ГЭС. Проекту официально дали старт — на фото видно, как закладывают символическую капсулу.

Фото из социальных сетей

Однако вскоре, отметил он, власть Атамбаева в одностороннем порядке расторгла договор с «РусГидро» и объявила о новом контракте с чешской компанией Liglass Trading.

«РусГидро» потратила $37 миллионов на подготовку и уплату налогов, но правительство так и не смогло объяснить, куда ушли эти деньги. В итоге средства «исчезли», а долг остался за Кыргызстаном«, — подчеркнул Дайырбек Орунбеков.

Компания подала в международный арбитраж, где выиграла дело. С процентами сумма долга выросла до $51 миллиона.

«Если бы договор не нарушили, страна могла бы доказать свою правоту. Но вместо этого мы получили миллионы долгов и испорченную репутацию», — заявил он.

После расторжения контракта с Россией, продолжает Дайырбек Орунбеков, власти Атамбаева подписали соглашение с Liglass Trading, обещавшей построить 12 ГЭС. Позже выяснилось, что компания — фиктивная: журналисты нашли по ее адресу лишь разрушенный завод.

«Даже с этой фейковой компанией Кыргызстан остался должен еще $3 миллиона», — отметил глава службы информационной политики.

По его словам, старт строительства Верхненарынского каскада был чистой показухой: «Четыре доски, немного цемента, пара лопат — и ни одной техники. Так начинался «великий проект»».

«Атамбаев говорит, что поставил энергетику на ноги. На деле он сломал ей хребет», — заключил Дайырбек Орунбеков.