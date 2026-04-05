Директорам бишкекских школ рекомендовано озеленить территорию учреждений. Столичный департамент образования провел совещание, в ходе которого были рассмотрены вопросы организации работы школ и повышения эффективности их деятельности.

По данным пресс-службы мэрии города, участники обсудили подготовку к ежегодной республиканской акции «Бир окуучу – бир көчөт» и реализацию национальной инициативы «Жашыл мурас». Руководителям школ рекомендовано активизировать участие в конкурсе «Мыкты жашыл короо» и усилить работу по благоустройству и озеленению территорий образовательных учреждений.

На совещании также обсудили вопрос обеспечения безопасности в школах. Руководителям поручено контролировать наличие всей необходимой документации, включая планы эвакуации и меры пожарной безопасности, а также обеспечить беспрепятственный доступ экстренных служб к зданиям.

Им напомнили о важности корректного и уважительного отношения сотрудников охраны к учащимся.

На совещании обсудили и вопросы организации школьного питания, а также напомнили о необходимости проведения комплексной работы по противодействию коррупции.