Общество

Директорам бишкекских школ рекомендовано озеленить территорию учреждений

Директорам бишкекских школ рекомендовано озеленить территорию учреждений. Столичный департамент образования провел совещание, в ходе которого были рассмотрены вопросы организации работы школ и повышения эффективности их деятельности.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

По данным пресс-службы мэрии города, участники обсудили подготовку к ежегодной республиканской акции «Бир окуучу – бир көчөт» и реализацию национальной инициативы «Жашыл мурас». Руководителям школ рекомендовано активизировать участие в конкурсе «Мыкты жашыл короо» и усилить работу по благоустройству и озеленению территорий образовательных учреждений.

На совещании также обсудили вопрос обеспечения безопасности в школах. Руководителям поручено контролировать наличие всей необходимой документации, включая планы эвакуации и меры пожарной безопасности, а также обеспечить беспрепятственный доступ экстренных служб к зданиям.

Им напомнили о важности корректного и уважительного отношения сотрудников охраны к учащимся.

На совещании обсудили и вопросы организации школьного питания, а также напомнили о необходимости проведения комплексной работы по противодействию коррупции.
Материалы по теме
Конкурс на 191 вакансию директоров школ объявили в Кыргызстане
В Бишкеке состоится Форум руководителей школ Кыргызстана
В Джалал-Абадской области за поборы и взяточничество уволили директоров школ
В Госкомрелигий Кыргызстана подвели итоги года
Объявлен прием документов на замещение вакантных должностей директоров школ
В Кыргызстане будут по-новому выбирать директоров школ
В школе села Сары-Булун Иссык-Кульской области директор ударил ученика
ГКНБ задержал еще одного директора школы, который брал деньги с родителей
Директора школы № 61 Юрия Низовского задержал ГКНБ
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В&nbsp;Баткене жители зарабатывают на&nbsp;клубнике 1,5 тысячи сомов за&nbsp;килограмм В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за&nbsp;вклад в&nbsp;проведение акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
07:43
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5, оно ощущалось в Кыргызстане В Китае произошло землетрясение магнитудой 5, оно ощуща...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино
18:30
6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:36
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета